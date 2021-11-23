Озброєння із США: що про допомогу Україні говорять у Білому домі та Пентагоні

Білий дім та Пентагон поки не підтвердили озвучену телеканалом CNN інформацію із посиланням на власні джерела в адміністрації президента США про можливість надсилання до України додаткової зброї.

Про це в ефірі Фактів ICTV під час прямого включення із Вашингтона повідомила кореспондентка української служби Голосу Америки Юлія Ярмоленко.

За даними видання, пакет допомоги Україні, серед іншого, може включати нові протитанкові системи Javelin, міномети, переносні зенітно-ракетні комплекси та гелікоптери.

Повідомлення про додаткове озброєння для України у Вашингтоні не звучать, як несподіванка, зауважує кореспондентка.

Сприяло цьому, зокрема, те, що такий запит 18-19 листопада озвучував міністр оборони України Олексій Резніков під час зустрічі в Пентагоні з американським колегою.

У Держдепі США не хочуть допустити наступу РФ на Україну. На сполох там б’ють, оскільки бачать паралелі із попередніми наступами.

– Ми занепокоєні, бо нам знайомі комбінації, які Москва вже використовувала в минулому. У 2014 році вона нагромадила війська на кордонах, заявила про провокацію під неправдивим приводом і почала вторгнення у Крим і на схід України. Саме тому ми голосно й чітко озвучуємо нашу позицію, – пояснює речник Держдепу Нед Прайс.

Однак низка експертів наголошують, що деякі члени адміністрації непокояться, що надсилання зброї Росія може розцінити як ескалацію.

Американські конгресмени із групи підтримки України натомість вважають, що словами Росію не стримаєш і закликають до негайних дій.

Частина конгресменів-республіканців уже закликала адміністрацію, крім надсилання допомоги, подумати і про відправку військових.

– Україна є самостійною, незалежною державою і має залишатися нею. Однак ми повинні зробити більше, ніж просто про це сказати й підкріпити це діями. Зокрема, відправити наших військових, а також обладнання, щоб надіслати недвозначне та непримириме повідомлення Володимиру Путіну про те, що Сполучені Штати заступляться за друзів в Україні, – переконаний конгресмен-республіканець Браян Фітцпартік.

Також у Конгресі ініціюють запровадження санкцій проти Росії у разі вторгнення.

Однак таке рішення вже піддали критиці, адже експерти кажуть, що діяти треба до вторгнення, а не після нього.

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Фото: УНІАН

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