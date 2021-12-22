Європейська спотова ціна на газ досягла позначки $2200/тис. куб. м. Причиною нового рекорду вартості стало різке падіння вироблення електроенергії з відновлюваних джерел.

У вівторок вироблення електроенергії вітровими станціями впало до 5,5% – нижче цей показник був лише на початку вересня. У понеділок вироблення знизилося до 9,4%.

Минулого тижня (з 13 по 19 грудня) середній показник був на рівні 13,7% за максимуму в неділю – 20%.

З ранку 22 грудня газ у Європі торгується на рівні $1 950 за тис. куб. м. У листопаді контракт на день уперед торгувався на TTF у середньому по $945, у грудні – $1 379 за тисячу кубометрів. З початку року середнє значення ціни сягнуло $545.

Щодо запасів газу в європейських підземних сховищах, то він зараз на рівні 58,96% від максимальної місткості (дані на ранок понеділка). А це на 16,5 процентних пунктів нижче за середнє значення за останні п’ять років.

Раніше британське видання Financial Times писало, що стрибок вартості газу загрожує подальшим зростанням рахунків за електроенергію для мільйонів домогосподарств по всьому континенту, а температура все продовжує падати.

Європейські ціни на газ із січня підскочили більш ніж на 600%.

Видання зазначає, що проходження газу трубопроводом Ямал-Європа, одним із трьох маршрутів, що використовуються російським Газпромом, впали до 6% пропускної спроможності в суботу і 5% у неділю.

За словами аналітиків, Ямальський маршрут через Польщу, який є найменшим із трьох газопроводів, наразі забезпечує приблизно 10% постачання російського газу на північний захід Європи.