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Газу достатньо: прем’єр Шмигаль гарантує українцям тепло в оселях

Петро Дем'янчук Василь Саф'янюк Журналіст Факти ICTV, парламентський кореспондент

Очільник уряду Денис Шмигаль заявляє, що в Україні достатньо газу та вугілля для спокійного проходження опалювального сезону. Про це він сказав в ефірі Свободи Слова на ICTV.

За його словами прем’єра, у підземних сховищах накопичено більше блакитного палива, ніж було у попередні кілька років. Контрольованою є і ситуація із запасами вугілля.

Щомісяця Україні необхідно 1,9 млн тонн, на склади ж завозять 2-2,3 млн тонн, запевнив Шмигаль. Що стосується комунальних тарифів для населення, то до кінця опалювального сезону вони не зміняться. А подальша їхня вартість залежатиме від ситуації на світових ринках.

– Сьогодні ціна на газ для населення є річною. Це річний ринковий продукт, який зафіксовано на один рік. Звичайно, на наступний рік він буде переглядатися компанією НАК Нафтогаз.

Він буде формуватись на наступний річний період в залежності від того, якою буде динаміка ціни на газ на світових ринках, в залежності від того скільки буде газу в Україні, як ми будемо підіймати власний видобуток, – зазначив Денис Шмигаль.

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Раніше голова правління Нафтогазу Юрій Вітренко повідомив, що проблеми з опалювальним сезоном виникнуть, якщо в Україні кілька тижнів триматимуться сильні морози. Проте запасів газу достатньо.

На 1 січня 2022 прогнозується на 3% більше запасів газу, ніж у 2015-2019 роках.

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