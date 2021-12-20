Шантаж Європи продовжується: Макогон про зростання цін на газ

Генеральний директор Оператора ГТС України Сергій Макогон прокоментував високі ціни на газ в Європі.

За його словами, з огляду на ситуацію, яку наразі спостерігають на біржах, висновки очевидні: шантаж Європи продовжується з метою якнайшвидшої сертифікації російського газопроводу Північний потік-2.

– Попри захмарні ціни на газ у ЄС ($1 800 за тисячу кубометрів), наявні вільні транзитні потужності та заяви очільника РФ про збільшення постачання до Євросоюзу, Газпром не забронював додаткові потужності на січень. Тому він не планує збільшувати транзит до понад 109 млн кубічних метрів на добу, що передбачено чинним контрактом, – пояснив він.

Спотові ціни на газ у Європі щодня зростають на 7%. Зростання ціни відбувається на тлі невиконання російською компанією Газпром обіцянки щодо збільшення обсягів закачаного газу у європейські сховища.

Ціни на газ в Україні залежать від цін на європейських хабах. З 2015 року наша країна є інтегрованою частиною європейського газового ринку та імпортує з Європи близько 30% від загального обсягу споживання блакитного палива.

Водночас президент Федерального мережевого агентства Німеччини Йохан Хоманн повідомив, що введення в експлуатацію російського газопроводу Північний потік-2 в першій половині 2022 року неможливе.

За його словами, компанія-оператор Nord Stream 2 почала процес створення дочірньої компанії в Німеччині відповідно до вимог німецького законодавства, тому на цей час процес сертифікації зупинений.