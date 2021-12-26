На випадок подальшої агресії Російської Федерації щодо України вже підготовлені масштабні санкції. Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн в інтерв’ю французькій газеті Le Journal du Dimanche.

— Будь-яка подальша агресія проти України підлягатиме санкціям із величезними наслідками. Вони вже готові. Європейські країни єдині й діють узгоджено зі США і НАТО. Ми хочемо добрих відносин із Росією, але це залежить від її дій. Вона має припинити свої провокації, – сказала вона.

Фон дер Ляєн також висловилася щодо того, чи не спровокує діалог між РФ та США процес інтеграції України до НАТО та ЄС, а також, чи може це торкнутися й інших країн, зокрема Грузії та Вірменії.

За її словами, “український народ має вирішувати своє майбутнє”.

— Ми глибоко поважаємо суверенітет цих країн, а також їхню територіальну цілісність та їхню здатність вирішувати свою долю. Я знаю, що США також поділяють ці принципи, – додала очільниця Єврокомісії.

Вона зазначила, що підтримка ЄС проявляється в угодах про асоціацію та вільну торгівлю, які “необхідно вивчити та поглибити”, щоб торгівля товарами та послугами була прибутковішою для України, Молдови та Грузії.

США та багато країн світу вважають, що Росія планує вторгнення в Україну. За даними розвідки США, біля кордонів з Україною залишається орієнтовно 100 тис. військових РФ.

22 грудня секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов повідомляв, що за 200 км від українського держкордону знаходиться 122 тис. російських військових. А за 400 км від українсько-російського кордону перебуває ще 143,5 тис. військових РФ.

Джерело: Le Journal du Dimanche