Ракета Javelin пробила імітований решітчастий захист танка, аналогічний тому, що використовуються на російських Т-72. Такі результати перших бойових стрільб на одному із полігонів в районі проведення ООС на Донбасі з використанням американського протитанкового ракетного комплексу.

Стрільба велася по умовній цілі – танку в окопі, який знаходився на відстані близько 1,5 км.

У нижній частині башти танка видно ураження кумулятивним струменем Javelin, тобто можна припустити що подібний захист не є таким ефективним, як вважають у країні-агресорі.

ПТРК Javelin показав також ефективність ведення вогню у складних зимових погодних умовах, коли сильний вітер і мороз.

Javelin пробиває захист російських танків Т-72: результати стрільб на Донбасі / 3 фотографии

22 грудня українські військові на полігоні у зоні проведення ООС вперше провели бойові стрільби із застосуванням американських протитанкових комплексів Javelin.

Цей ракетний комплекс призначений для знищення бронетехніки на відстані близько 3 км.

Зараз Україна має на озброєнні близько 100 Javelin та близько 500 ракет до них. У разі повномасштабного російського вторгнення вони можуть бути використані на Донбасі.