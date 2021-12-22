За даними секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексія Данілова, за 200 км від українського держкордону знаходиться 122 тис. російських військових.

Водночас, за його даними, за 400 км від українсько-російського кордону перебуває 143,5 тис. військових РФ.

– Якщо для наших західних партнерів ситуація на нашому східному фронті є новиною, то для нас це щоденна робота. Ми розуміємо, що там відбувається. Ми чітко знаємо кількість військових, які є з боку Російської Федерації, – наголосив Данилов 22 грудня під час брифінгу на конференції Дипломатія 30. Стратегія сильної держави.

За даними Олексія Данилова, ситуація на держкордоні – неспокійна, але президент Володимир Зеленський та РНБО тримають її на контролі.

– У разі загострення ситуації – це не може статися так миттєво, умовно кажучи, сьогодні. Для цього треба готуватись. Ми все це відслідковуємо, – пояснив секретар РНБО.

Він також додав, що завдяки законопроекту про Нацопір, який набуде чинності з 1 січня 2022 року, Україна отримає додаткові ресурси для того, щоб мати змогу дати відсіч агресору.

Нагадаємо, західні ЗМІ із посиланням на джерела в американській розвідці повідомили, що Росія продовжує стягувати війська до кордону з Україною.

До цього генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомляв, що в Альянсі не бачать ознак того, що кількість російських військ поблизу кордонів України зменшується.

Фото: РНБО