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Запланована на січень: ЗМІ дізналися дату засідання Ради НАТО – РФ

Юля Захарченко редакторка стрічки
прапори НАТО

Стало відомо, коли відбудеться Рада НАТО-Росія. Про це повідомили анонімні джерело Північноатлантичного альянсу в коментарі іноземним ЗМІ.

За їхніми словами, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг має намір організувати засідання 12 січня 2022 року. Він ухвалив відповідне рішення як голова Ради НАТО-Росія.

– Ми контактуємо з Російською Федерацією щодо цього питання, – зазначили джерела у НАТО.

Також у цей день у Брюсселі заплановане засідання очільників Генеральних штабів держав-учасників Північноатлантичного альянсу.

Безпека України та Європи

Європейський Союз має намір співпрацювати з НАТО та США, щоб забезпечити представлення своїх інтересів під час переговорів з Росією щодо європейської безпеки.

За словами Верховного представника ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля, разом із партнерами та союзниками Євросоюз рішуче реагуватиме на порушення суверенітету України.

Очільник європейської дипломатії вважає мирні переговори єдиним засобом для подолання суперечок.

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Джерело: Anadolu Agency

Фото: Depositphotos

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