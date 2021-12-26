Стало відомо, коли відбудеться Рада НАТО-Росія. Про це повідомили анонімні джерело Північноатлантичного альянсу в коментарі іноземним ЗМІ.

За їхніми словами, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг має намір організувати засідання 12 січня 2022 року. Він ухвалив відповідне рішення як голова Ради НАТО-Росія.

– Ми контактуємо з Російською Федерацією щодо цього питання, – зазначили джерела у НАТО.

Також у цей день у Брюсселі заплановане засідання очільників Генеральних штабів держав-учасників Північноатлантичного альянсу.

Безпека України та Європи

Європейський Союз має намір співпрацювати з НАТО та США, щоб забезпечити представлення своїх інтересів під час переговорів з Росією щодо європейської безпеки.

За словами Верховного представника ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля, разом із партнерами та союзниками Євросоюз рішуче реагуватиме на порушення суверенітету України.

Очільник європейської дипломатії вважає мирні переговори єдиним засобом для подолання суперечок.

Джерело: Anadolu Agency