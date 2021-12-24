Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що лише спільне стримування змусить Російську Федерацію піти на деескалацію.

На його думку, з цією метою Україна та Європа мають продемонструвати рішучість до спільних проактивних дій.

– Мир, безпека та стабільність в Європі не захистять самі себе. Наші вчасні та спільні дії дозволять їх захистити, – наголосив Кулеба.

Міністр вважає, що стримування — це єдина правильна стратегія, основою якої стане реалістичне розуміння загроз та рішучість до спільних проактивних дій.

Ситуація біля кордонів України

Росія продовжує нарощувати військові сили біля кордонів України, вважає агентство Bloomberg.

За даними видання, це відбувається на тлі підготовки переговорів зі Сполученими Штатами Америки, які заплановані вже на початку 2022 року.

Згідно з супутниковими фотографіями військово-розвідувальної компанії Janes, з листопада до прикордонних районів Росії перемістили танки, артилерію та системи протиповітряної оборони.