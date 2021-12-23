ЄС відстоюватиме свої інтереси у переговорах із РФ щодо безпеки – Боррель

Євросоюз співпрацюватиме зі США та НАТО, щоб забезпечити представлення своїх інтересів у будь-яких можливих дискусіях з Росією щодо європейської безпеки.

Про це заявив глави європейської дипломатії Жозеп Боррель.

– Європейський Союз повністю відданий безпеці в Європі на основі ключових принципів ненападу та поваги до національного суверенітету та територіальної цілісності. Сьогодні безпека Європи знаходиться під загрозою, – наголосив він, нагадавши про військове нарощування Росії на кордонах з Україною та в незаконно анексованому Криму.

За його словами, разом із партнерами та союзниками ЄС рішуче реагуватиме на будь-які подальші порушення суверенітету України, а єдиним засобом подолання суперечок вважає мирні переговори.

– Таке обговорення має бути всеохоплюючим і має враховувати занепокоєння та інтереси всіх зацікавлених сторін. ЄС буде співпрацювати як зі США, так і з НАТО, щоб забезпечити представлення його інтересів у будь-яких можливих дискусіях з Росією щодо європейської безпеки, – сказав Боррель.

Пропозицію НАТО провести засідання Ради НАТО-Росія у відповідь на так звані проекти щодо безпеки Боррель назвав важливим кроком і наголосив, що ЄС прагне співпрацювати з союзниками щодо сучасної безпекової ситуації на континенті.

17 грудня МЗС Росії опублікувало проекти угод зі США та НАТО. РФ вимагає не приймати Україну до Альянсу та не вести на її території військову діяльність.

Проте в НАТО відкинули претензії Кремля і заявили, що будь-який діалог відбуватиметься лише після консультацій з Україною.

Джерело: eeas.europa.eu