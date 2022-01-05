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Президент Казахстану відправив уряд у відставку

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Касим-Жомарт Токаєв

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв прийняв  рішення про відставку уряду. Про це йдеться в указі глави держави на його офіційному сайті 5 січня.

Цим самим документом очільник країни тимчасово поклав виконання обов’язків прем’єр-міністра на Аліхана Смаїлова.

Члени уряду Казахстану продовжуватимуть виконання своїх обов’язків до затвердження нового складу.

Ще одним указом Касим-Жомарт Токаєв звільнив Мурата Нуртлеу з посади заступника керівника адміністрації президента Казахстану.

Нагадаємо, що з 01.30 5 січня в Алмати та Мангістауській області почав діяти надзвичайний стан. Триватиме він до 00.00 19 січня 2022 року.

Це рішення стало наслідком протестів у Казахстані, які почалися з 1 січня 2022 року через здорожчання вдвічі скрапленого нафтового газу (із 60 до 120 тенге за літр).

Джерело: Президент Казахстану

Фото: Depositphotos

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