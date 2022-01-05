Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запровадив надзвичайний стан в Алмати та Мангістауській області.

Про це він заявив під час звернення до громадян. У ньому Токаєв закликав протестувальників “не піддаватися на провокації зсередини та ззовні”.

Надзвичайний стан діятиме з 5 січня з 1.30 до 00.00 19 січня 2022 року.

У Казахстані відбуваються масові протести через зростання удвічі цін на паливо. У деяких містах 4 січня протести переросли у зіткнення із силовиками, зокрема у Кизилорді, Астані, Атирау.

В Алмати силовики застосували проти протестувальників світлошумові гранати та сльозогінний газ. Там же протестувальники розбили кілька машин поліції, одна з яких вибухнула. Повідомлялося про сотні затриманих мітингувальників.

Низка кореспондентів, котрі працюють на місці події зазначили, що у містах, де відбуваються протести, месенджери не працюють без сервісу VPN, а мобільний інтернет працює з перебоями.

Протести у Казахстані тривають з 1 січня 2022 року. Причиною стало підвищення з початку року цін на скраплений нафтовий газ – з 60 до 120 тенге за літр. Тобто пальне подорожчало вдвічі.