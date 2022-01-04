У Казахстані третій день не припиняються протести автомобілістів через підвищення з 1 січня 2022 року цін на скраплений нафтовий газ – з 60 до 120 тенге за літр. Тобто пальне подорожчало вдвічі.
Невеликі мітинги на заході країни переросли у масові протести у всьому Казахстані. Розширилися й вимоги мітингувальників: відставка уряду, боротьба з корупцією, рефінансування кредитів, підвищення зарплат, усунення з політики Нурсултана Назарбаєва.
Все, що потрібно знати про ситуацію в Казахстані, та як вирішує проблему влада країни – у матеріалі.
Що сталося і чому
У зв’язку з подорожчанням автогазу 2 січня мітингувальники перекрили дороги в Актау та Жанаозені.
У Міненерго Казахстану того ж дня зростання цін пояснили тим, що виробники скрапленого газу перейшли на продаж через електронні торги. Але транспорт у західних областях майже повністю газифікований, а виробляють його саме тут, тож протести не припинилися.
Якщо в перший день протестів ЗМІ повідомляли про сотні мітингувальників, то станом на 4 січня кажуть уже про кілька тисяч учасників страйків у всьому Казахстані.
При цьому вони не розходяться навіть вночі. Зокрема, в Актау протестувальники встановили намети та юрту. Спроби місцевої влади домовитися не мали успіху.
На відео із соцмереж видно, як люди скандують: Шал, кет! (Старий, йди!). Так вони вимагають усунення колишнього президента Нурсултана Назарбаєва з політики.
«Шал кет» в Ақтау pic.twitter.com/SRTvXJrgtY
— Samat (@donsimao) January 3, 2022
За різними даними, під час зіткнень із поліцією затримано близько 70 людей. У районах проведення мітингів зникав мобільний інтернет та вимикали електрику.
Реакція влади Казахстану на протести
У ніч проти 3 січня президент країни Касим-Жомарт Токаєв доручив уряду терміново розглянути ситуацію в Жанаозені з урахуванням економічної доцільності, у правовому полі.
Була створена урядова комісія для розгляду соціально-економічної ситуації в Мангістауській області, яка почала розслідування щодо власників автозаправок стосовно цінової змови.
І наступного дня, 3 січня, власники автозаправних станцій у Мангістауській області Казахстану після дводенних стихійних мітингів знизили ціну на скраплений газ для автомобілів із 120 до 85-90 тенге за літр.
Але це не влаштувало мітингувальників, вони вимагали повернення старої ціни.
У підсумку 4 січня уряд Казахстану вирішив знизити в Мангістауській області ціну за скраплений газ до 50 тенге за літр, про що повідомив Токаєв.
Він також пообіцяв, що інші вимоги соціально-економічного характеру будуть розглянуті окремо на нараді уряду 5 січня.
Фото: Orda.kz