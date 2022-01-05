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Вимагають їжу та алкоголь: в Алмати почались сутички

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Вимагають їжу та алкоголь: в Алмати почались сутички

5 січня в центральній частині Алмати почалися зіткнення протестувальників із правоохоронцями. Останні у відповідь почали застосовувати спецзасоби.

За даними місцевих видань, до лікувальних закладів звернулися 190 осіб, госпіталізовано 40. У реанімації перебувають семеро постраждалих, серед них – четверо співробітників поліції.

Серед усіх постраждалих – 137 поліцейських і 53 цивільних.

Очевидці повідомляють про пересування містом військових вантажівок із світлошумовими гранатами.

За даними видання Zakon.kz, мітингувальники увірвались до підприємств громадського харчування та вимагають надати їм їжу і алкоголь.

Військова комендатура просить жителів міста планувати маршрути таким чином, щоб оминати мітингувальників.

Протести в Казахстані почалися 2 січня 2022 року після того, як із початку року скраплений нафтовий газ здорожчав удвічі – із 60 до 120 тенге за літр.

Згодом мітингувальники розширили свої вимоги до відставки уряду, боротьби з корупцією, рефінансування кредитів, підвищення зарплат тощо.

5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв виконав першу вимогу протестувальників, відправивши уряд у відставку.

Джерело: Zakon.kzNUR.KZ

Фото: NUR.KZ

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