5 січня в центральній частині Алмати почалися зіткнення протестувальників із правоохоронцями. Останні у відповідь почали застосовувати спецзасоби.
За даними місцевих видань, до лікувальних закладів звернулися 190 осіб, госпіталізовано 40. У реанімації перебувають семеро постраждалих, серед них – четверо співробітників поліції.
Серед усіх постраждалих – 137 поліцейських і 53 цивільних.
Очевидці повідомляють про пересування містом військових вантажівок із світлошумовими гранатами.
За даними видання Zakon.kz, мітингувальники увірвались до підприємств громадського харчування та вимагають надати їм їжу і алкоголь.
Військова комендатура просить жителів міста планувати маршрути таким чином, щоб оминати мітингувальників.
Протести в Казахстані почалися 2 січня 2022 року після того, як із початку року скраплений нафтовий газ здорожчав удвічі – із 60 до 120 тенге за літр.
Згодом мітингувальники розширили свої вимоги до відставки уряду, боротьби з корупцією, рефінансування кредитів, підвищення зарплат тощо.
5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв виконав першу вимогу протестувальників, відправивши уряд у відставку.
Фото: NUR.KZ