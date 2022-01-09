Сполучені Штати Америки не розглядають можливість скорочення чисельності своїх військ на території Європи.

Про це поінформував у своєму Twitter прессекретар Пентагону Джон Кірбі. Так він прокоментував повідомлення в американських ЗМІ, що Вашингтон начебто може обговорити це питання з Росією на майбутніх двосторонніх переговорах.

– Були повідомлення NBC News про варіанти, які США розглядають перед переговорами з Росією. Можемо однозначно заявити, що ми не розглядаємо скорочення військового контингенту у Європі чи зміни позицій там, – наголосив Кірбі.

Він додав, що США також не розглядають зміну чисельності військ у Польщі та країнах Балтії.

Днями телеканал NBC News повідомив, що під час майбутніх переговорів із РФ Сполучені Штати можуть обговорити скорочення своїх військ у країнах Східної Європи (зокрема, в Польщі та Прибалтиці), якщо Москва погодиться здійснити рівноцінні кроки у відповідь. Журналісти посилалися на інформацію від чинного співробітника адміністрації президента США Джо Байдена та ексспівробітників спецслужб.

За інформацією ЗМІ, на двосторонніх переговорах можуть також підняти питання про скорочення обома сторонами масштабів військових навчань та щодо завчасного сповіщення про пересування військ РФ та розміщення ракетних комплексів Іскандер у Калінінградській області.

Крім того, у Вашингтоні не виключають обговорення із Москвою питання нерозміщення наступальних ракетних систем на території України.

Джерело: Twitter Джона Кірбі