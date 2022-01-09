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США готові обговорити з РФ нерозміщення наступальних ракетних систем в Україні

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
США готові обговорити з РФ нерозміщення наступальних ракетних систем в Україні

Сполучені Штати не виключають обговорення із Росією питання нерозміщення наступального озброєння на території України. Взамін на це вони вимагатимуть від Кремля зустрічних зобов’язань.

Про це на брифінгу 8 січня заявили у Білому домі. Перспективи розміщення наступальних ракетних систем в Україні може стати однією із тем двосторонніх перемовин між США та РФ, які пройдуть 10 січня у Швейцарії.

– Росія відчуває загрозу через перспективи розміщення наступальних ракетних систем в Україні. Отже, це одна із сфер, де ми можемо досягти розуміння, якщо Росія готова дати зустрічні зобов’язання, – йдеться у повідомленні.

Також у Білому домі вкотре попередили РФ, що на неї чекатимуть серйозні економічні та дипломатичні санкції у разі реального вторгнення в Україну.

Зазначається, що США не збираються обговорювати з Росією чисельність своїх військ у Східній Європі, однак готові вести консультації щодо обмеження масштабів військових навчань.

7 січня, телеканал NBC News із посиланнями на власні джерела заявив, що Америка зацікавлена у зменшенні присутності як російських, так і американських військ у східноєвропейському регіоні.

Крім цього, адміністрація Джо Байдена планує скласти “список варіантів змін у розстановці сил у Європі”. За попередньою інформацією, саме ці варіанти обговорюватимуться із представниками РФ.

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Джерело: White House

Фото: Depositphotos

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