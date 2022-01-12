Будь-яка подальша воєнна агресія проти України дуже дорого обійдеться Росії. Про це попередили представники США та Європейського Союзу.

Як поінформували в зовнішньополітичній службі ЄС, Брюссель та Вашингтон продовжують тісну співпрацю та координацію, щоб протистояти спільним викликам у сфері безпеки.

Так, сьогодні відбулася зустріч генерального секретаря Європейської служби зовнішніх зв’язків Стефано Санніно та заступниці держсекретаря США Венді Шерман у Брюсселі.

Метою зустрічі було обговорення нарощування російських військ в Україні та поблизу її кордонів, а також дипломатичних зусиль у зв’язку з такими діями Москви.

– Генсекретар Санніно та заступниця держсекретаря Шерман наголосили, що будь-яка подальша військова агресія проти України матиме величезні наслідки та високу ціну, – зазначається в повідомленні.

Шерман та Санніно також підтвердили підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України з боку США і Євросоюзу. Вони наголосили, що Росія повинна забезпечити деескалацію ситуації та виконувати Мінські домовленості.

Крім того, Шерман та Санніно обговорили двосторонні та багатосторонні дипломатичні зобов’язання після поданих Москвою вимог щодо так званих гарантій безпеки в Європі.

Як відомо, цього тижня відбувається низка перемовин та зустрічей у Європі між представниками країн Заходу та Росії. Їх темами є ситуація довкола України, агресія РФ та ультиматуми Кремля щодо гарантій безпеки (які, серед іншого, включають вимогу не приймати Україну до складу НАТО).

Зокрема, в середу, 12 січня, в Брюсселі проходить засідання Ради НАТО-Росія.

Джерело: European External Action Service

Фото: Twitter Стефано Санніно