Сьогодні, 12 січня, у Брюсселі стартує засідання Ради Росія – НАТО. Про це повідомляє пресслужба НАТО.

Зустріч розпочнеться об 11.00 за Києвом, а на 14.30 заплановано брифінг генсека НАТО Єнса Столтенберга.

Як пише британська газета The Guardian, Кремль не бачить “вагомих підстав для оптимізму стосовно дипломатичних переговорів” напередодні зустрічі у Брюсселі.

У середу російська делегація проведе переговори з 30 державами-членами НАТО у рамках засідання Ради Росія-НАТО.

Основна мета переговорів полягає у тому, щоб продовжити двосторонню дискусію, яку 10 січня у Женеві розпочали заступниця держсекретаря США Венді Шерман та заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков.

Тоді обидві сторони вказали на корисний та професійний характер женевських переговорів, на яких США пропонували взаємні заходи, що обмежують розміщення ракет та військові навчання у Європі.

Але, за словами Рябкова, під час переговорів не було досягнуто жодного прогресу у виконанні основної вимоги президента Володимира Путіна, а саме: гарантії того, що Україна ніколи не стане членом НАТО і що американські війська та техніка будуть виведені з країн колишнього СРСР у Східній Європі, які зараз входять до НАТО.

– Поки що, скажімо так, ми не бачимо суттєвих приводів для оптимізму, – заявив журналістам прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

Джерело: НАТО

Фото: НАТО