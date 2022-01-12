Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Світ / Світові новини

Сьогодні у Брюсселі стартує засідання Ради Росія – НАТО

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Сьогодні у Брюсселі стартує засідання Ради Росія – НАТО

Сьогодні, 12 січня, у Брюсселі стартує засідання Ради Росія – НАТО. Про це повідомляє пресслужба НАТО.

Зустріч розпочнеться об 11.00 за Києвом, а на 14.30 заплановано брифінг генсека НАТО Єнса Столтенберга.

Як пише британська газета The Guardian, Кремль не бачить “вагомих підстав для оптимізму стосовно дипломатичних переговорів” напередодні зустрічі у Брюсселі.

У середу російська делегація проведе переговори з 30 державами-членами НАТО у рамках засідання Ради Росія-НАТО.

Основна мета переговорів полягає у тому, щоб продовжити двосторонню дискусію, яку 10 січня у Женеві розпочали заступниця держсекретаря США Венді Шерман та заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков.

Читайте
Переговори про розширення НАТО у глухому куті: що пишуть західні ЗМІ про зустріч у Женеві

Тоді обидві сторони вказали на корисний та професійний характер женевських переговорів, на яких США пропонували взаємні заходи, що обмежують розміщення ракет та військові навчання у Європі.

Але, за словами Рябкова, під час переговорів не було досягнуто жодного прогресу у виконанні основної вимоги президента Володимира Путіна, а саме: гарантії того, що Україна ніколи не стане членом НАТО і що американські війська та техніка будуть виведені з країн колишнього СРСР у Східній Європі, які зараз входять до НАТО.

– Поки що, скажімо так, ми не бачимо суттєвих приводів для оптимізму, – заявив журналістам прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

Читайте
Буде важко досягнути прогресу, якщо РФ продовжить нарощувати війська біля України - Блінкен

Джерело: НАТО

Фото: НАТО

Джерело: The Guardian

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка