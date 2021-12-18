Стосуються майбутнього України: про що йдеться у вимогах РФ до США та НАТО

Міністерство закордонних справ Росії опублікувало проекти договорів щодо безпеки з США та НАТО.

За даними МЗС РФ, документи 15 грудня передали на розгляд американській стороні. Серед іншого Кремль вимагає не розширювати склад НАТО, зокрема не включати Україну та Грузію.

Країни-члени Північноатлантичного Альянсу зобов’язуються не вести будь-яку військову діяльність в Україні, а також на території інших держав Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії.

Детальніше про пункти проектів договорів та реакцію на це України, США та НАТО читайте у матеріалі.

Що передбачають проекти договорів Росії з США та НАТО

Пропозиції до США

Проект російського договору передбачає, що Росія та США зобов’язуються уникати дій та заходів, які зачіпають безпеку іншої сторони.

РФ та США домовляються не використовувати території інших держав для підготовки чи здійснення озброєного нападу проти одне одного. Тут йдеться й про інші дії, які зачіпають корінні інтереси сторін.

Росія вимагає у Вашингтону не розширювати склад НАТО, зокрема не приймати до Альянсу колишні країни СРСР.

У Москві хочуть, щоб американці відмовилися створювати військові бази на території пострадянських держав і тих, які не входять до НАТО. Також забороняється співпрацювати з цими державами у військовому напрямі та використовувати їхню інфраструктуру.

США та РФ утримуються від розміщення своїх військових там, де це може сприйнятися іншою стороною як загроза своїй безпеці. Також вони відмовляються від польотів тяжких бомбардувальників та розміщення надводних бойових кораблів за межами країни.

Кремль хоче домовитися не розгортати ракети середньої та меншої дальності наземного базування поза межами країни або на своїй території, де такі озброєння можуть вражати цілі іншої сторони угоди.

Також російська угода передбачає, що сторони не можуть розміщувати ядерну зброю на території інших держав. А якщо вони уже це зробили, мають її повернути назад.

Крім того, у Москві пропонують не займатися підготовкою військових і цивільних громадян із країн, які не мають ядерної зброї.

Пропозиції до НАТО

Серед основних вимог до НАТО – не розширювати склад, зокрема не приймати Україну та інші держави.

Сторони зобов’язуються регулярно інформувати одне одного про оцінки загроз і викликів безпеці, звітувати про свої військові навчання та маневри. Для підтримки зв’язку пропонується створити екстрені телефонні лінії.

Члени НАТО відмовляються від військової діяльності в Україні, інших державах Східної Європи, Південного Кавказу та Центральної Азії.

У Москві вимагають не проводити військові навчання або інші дії вище рівня бригади на узгодженій відстані.

Також у РФ пропонують відмовитися від розміщення військ та озброєнь країнами, які були у складі НАТО до 1997 року, на території держав, які на цей період не входили до Альянсу.

Реакція України

Міністерство закордонних справ України наголосило, що лише члени НАТО та Україна можуть вирішувати питання щодо розвитку своїх відносин. Зокрема йдеться й про вступ України до НАТО.

Спікер відомства Олег Ніколенко зауважив, що наразі головною безпековою проблемою у євроатлантичному просторі є агресія Російської Федерації.

У МЗС України закликали Кремль дотримуватися домовленостей мінського та нормандського форматів.

Що на це кажуть у США та НАТО

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що діалог з РФ може відбутися лише після проведення консультації з українською стороною.

За словами Столтенберга, союзники НАТО можуть працювати над зміцненням довіри, якщо Росія зробить кроки для зниження напруженості.

– Ми ясно розуміємо, що будь-який діалог з Росією також має враховувати занепокоєння НАТО щодо дій Росії, ґрунтуватися на основних принципах та документах європейської безпеки та проходити у консультації з європейськими партнерами НАТО – такими як Україна, – наголосив генсек.

У НАТО вкотре підтвердили підтримку України та нагадали, що ескалація конфлікту матиме серйозні наслідки для Росії.

Білий дім повідомив, що переговори з РФ можуть відбутися лише за участі європейських союзників.

Прес-секретар адміністрації президента США Джо Байдена Джен Псакі запевнила, що Штати не підуть на компроміс за ключовими принципами, що стосуються європейської безпеки.

На початку листопада американська розвідка повідомила про нарощування російських військ поблизу України. Тоді повідомлялося, що Росія планує вторгнення в Україну на початку 2022 року.

Україна та західні партнери висловили стурбованість щодо ситуації. Через загрозу посилення російської агресії президент США Джо Байден провів відеоконференцію з очільником Кремля Володимиром Путіним. Американський лідер пригрозив російському президенту санкціями у разі вторгнення в Україну.

Після діалогу з Путіним Байден зателефонував Володимиру Зеленському. Він запевнив, що жодні рішення без України не будуть ухвалюватися. Американський президент підтвердив підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

На підтримку України виступили НАТО та Європейський Союз. Вони наголосили, що агресія Росії матиме серйозні наслідки.

Крім того, Росія уже не вперше висуває вимогу, щоб НАТО відкликало обіцянку щодо вступу України та Грузії. Нещодавно відповідне повідомлення з’явилося на сайті російського МЗС.

У Кремлі стверджують, що євроінтеграція України нібито має ризики для всіх залучених сторін і може призвести до масштабного конфлікту в Європі.

Водночас генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відповів, що РФ не може вирішувати, хто стане членом Альянсу.