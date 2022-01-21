Наші дії чіткі: США підтвердили плани щодо постачання вертольотів Мі-17 в Україну

У Білому домі підтвердили наміри США поставити в Україну військово-транспортні гелікоптери Мі-17.

Про це 21 січня під час пресбрифінгу заявила речниця адміністрації президента США Джен Псакі.

– Ми нещодавно повідомили Конгресу США про намір поставити (Україні – Ред.) гелікоптери Мі-17, тому я б не сказала, що президент (США Джо Байден – Ред.) займає вичікувальну позицію. Наші дії у цьому напрямку досить чіткі, — заявила Джен Псакі.

Днями про постачання Україні п’яти гелікоптерів Мі-17 повідомляли американські ЗМІ. Спочатку ця авіація призначалась для військових Афганістану. Очікується, що перша партія вертольотів прибуде до України вже цієї весни.

Перед цим джерела телеканалу CNN повідомляли, що адміністрація президента США Джо Байдена надасть $200 млн на додаткову військову допомогу Україні. Рішення про виділення цих коштів начебто було прийнято наприкінці 2021 року “без зайвого розголосу”.

Згодом американське видання Politico писало, що Сполучені Штати Америки передадуть Україні радіолокаційні системи та морське обладнання в межах пакету додаткової військової допомоги, який був непублічно затверджений наприкінці 2021 року.