Європейський Союз наразі не збирається проводити евакуацію дипломатів та їхніх родин із України на фоні загрози російських військових дій.

Про це заявив у коментарі журналістам у Брюсселі високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

Таким чином він прокоментував рішення США про від’їзд з України родин американських дипломатів, а також надання частині працівників посольства в Києві можливості виїхати на добровільній основі.

– Держсекретар Блінкен пояснить нам причини цього рішення. Ми не збираємося робити те ж саме, оскільки не бачимо для цього якихось конкретних причин… Не думаю, що нам потрібно драматизувати ситуацію. Доки тривають переговори (з Росією, – Ред.), я не думаю, що ми маємо причини залишати Україну, – наголосив Жозеп Боррель.

Відповідаючи на уточнююче запитання, чи це означає, що дипломати ЄС та їхні родини залишатимуться в Україні, глава європейської дипломатії зазначив, що зараз немає жодних рішень з приводу їхнього від’їзду.

При цьому Боррель уточнив, що очікує від держсекретаря США Ентоні Блінкена пояснень причин відповідного рішення Вашингтона.

– Може, держсекретар Блінкен має у своєму розпорядженні більше інформації, і він поділиться нею з нами, – додав Боррель.

Варто зазначити, що сьогодні відбудеться зустрічі голів МЗС країн-членів Євросоюзу, і держсекретар США Блінкен запрошений взяти в ній участь. Як зазначив Боррель, одним із ключових питань сьогоднішніх переговорів у Брюсселі буде ситуація на кордоні України та безпекова ситуація в Європі.

Як відомо, Держдепартамент США вирішив скоротити штат посольства США в Києві через загрозу вторгнення РФ.

У Міністерстві закордонних справ України назвали таке рішення Вашингтона передчасним кроком.