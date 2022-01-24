Держдепартамент США вирішив скоротити штат посольства США в Києві через загрозу вторгнення РФ.

Почнеться від’їзд із другорядних співробітників та членів їхніх сімей.

Представники Держдепу уточнили, що йдуть на такий крок із “міркувань обережності”, хоч загроза американському персоналу в країні за останні дні не зросла.

Разом із тим, рішення скоротити штат свідчить про побоювання потенційного російського вторгнення, яке, за попередженням американських чиновників, може бути неминучим, зважаючи на десятки тисяч російських військових уздовж українського кордону.

– Держдепартамент санкціонував добровільний від’їзд співробітників США прямого найму і розпорядився про від’їзд із посольства в Києві відповідних членів сімей через загрозу російських військових дій, – йдеться у заяві Держдепу.

Крім того, у відомстві наголошують, що громадянам США в Україні варто розглянути можливість виїзду вже зараз із використанням комерційного або іншого приватного транспорту.

Нагадаємо, що іноземні ЗМІ з посиланням на джерела, наближені до українського уряду, повідомляли, що евакуація сімей дипломатів із посольства в Києві, імовірно, почнеться вже цього тижня.

Прохання про дозвіл виїхати до США було подано до Держдепартаменту.

Нині біля кордонів України зосереджено понад 127 тис. військовослужбовців.

У Білому домі побоюються, що Росія може розпочати вторгнення будь-якої миті.