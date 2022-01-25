Канада евакуює родини своїх дипломатів з України через дії Росії

На тлі зростання побоювань вторгнення РФ уряд Канади відкликає членів сімей дипломатичних співробітників, які перебувають в Україні.

Таку інформацію 25 січня офіційно підтвердили у Міністерстві закордонних справ Канади.

– Безпека та захист канадців, наших співробітників та їхніх сімей у наших представництвах за кордоном є нашим головним пріоритетом, – йдеться у заяві.

У повідомленні наголошується, що під евакуацію підпадають діти співробітників посольства Канади в Україні у віці до 18 років та родичі, що будуть їх супроводжувати.

На такі дії МЗС Канади пішло у зв’язку з триваючим нарощуванням військового контингенту Росії та її дестабілізуючих дій в Україні й навколо неї.

Таким чином, Канада стала четвертою країною, що закликала представників дипломатичних установ та їхні родини покинути Україну. Напередодні аналогічні плани озвучили США, Австралія та Велика Британія.

Своєю чергою голова дипломатії ЄС заявив, що Європейський Союз не збирається проводити евакуацію дипломатів та їхніх сімей з України на тлі загрози російських військових дій.

Джерело: CBC