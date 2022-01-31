Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Світ / Світові новини

Німеччина ризикує втратити довіру партнерів через нерішучість щодо РФ – Ішингер

Юлія Соколова редакторка стрічки
Вольфганг Ішингер

Німеччина ризикує втратити довіру країн-партнерів через свою нерішучу позицію щодо Росії на тлі загрози вторгнення військ РФ в Україну.

Таку думку висловив голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер. Він піддав різкій критиці стриману позицію німецького уряду в ситуації довкола України та небажання Берліна рішуче діяти.

За словами Ішингера, “незграбність” у питаннях суперечливого російського газопроводу Північний потік-2 та постачання зброї Україні виставила Німеччину в непривабливому світлі перед Сполученими Штатами Америки та іншими країнами-партнерами.

– Німеччина вже втратила довіру цілої низки партнерів або ризикує її втратити, – наголосив Ішингер.

Він додав, що стримана позиція Німеччини грає на руку Москви.

– Звичайно, вагання деяких німецьких політиків помітили в Москві, – заявив Ішингер.

Голова Мюнхенської конференції зазначив, що в нього викликає занепокоєння те, що останнім часом говорять про Німеччину у Брюсселі та Вашингтоні, а також пишуть міжнародні ЗМІ. За словами Ішингера, шкоду репутації ФРН уже завдано.

– Була скоєна низка незграбних дій. Я не вважаю їх неповоротними, але шкоду репутації вже завдано, – пояснив він.

Як відомо, німецький уряд відмовляється постачати зброю Україні, аргументуючи це тим, що Берлін не експортує озброєння у кризові регіони.

Така позиція Німеччини викликає різку критику у країн Заходу. Поки що Берлін погодився передати для українських військових п’ять тисяч захисних шоломів.

Читайте
Німеччина домагається виключення енергетичного сектору зі списку санкцій проти РФ – Bloomberg

Джерела: Deutsche Welle, Spiegel

Фото: Getty Images

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка