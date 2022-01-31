Німеччина ризикує втратити довіру країн-партнерів через свою нерішучу позицію щодо Росії на тлі загрози вторгнення військ РФ в Україну.

Таку думку висловив голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер. Він піддав різкій критиці стриману позицію німецького уряду в ситуації довкола України та небажання Берліна рішуче діяти.

За словами Ішингера, “незграбність” у питаннях суперечливого російського газопроводу Північний потік-2 та постачання зброї Україні виставила Німеччину в непривабливому світлі перед Сполученими Штатами Америки та іншими країнами-партнерами.

– Німеччина вже втратила довіру цілої низки партнерів або ризикує її втратити, – наголосив Ішингер.

Він додав, що стримана позиція Німеччини грає на руку Москви.

– Звичайно, вагання деяких німецьких політиків помітили в Москві, – заявив Ішингер.

Голова Мюнхенської конференції зазначив, що в нього викликає занепокоєння те, що останнім часом говорять про Німеччину у Брюсселі та Вашингтоні, а також пишуть міжнародні ЗМІ. За словами Ішингера, шкоду репутації ФРН уже завдано.

– Була скоєна низка незграбних дій. Я не вважаю їх неповоротними, але шкоду репутації вже завдано, – пояснив він.

Як відомо, німецький уряд відмовляється постачати зброю Україні, аргументуючи це тим, що Берлін не експортує озброєння у кризові регіони.

Така позиція Німеччини викликає різку критику у країн Заходу. Поки що Берлін погодився передати для українських військових п’ять тисяч захисних шоломів.