Німеччина надасть для українських військових п’ять тисяч захисних шоломів. Такі плани озвучила міністр оборони ФРН Крістіне Ламбрехт під час виступу в комітеті з питань оборони німецького Бундестагу.

Це підтвердили в Міністерстві оборони Німеччини.

– Міністр Ламбрехт сьогодні поінформувала комітет з оборони в Бундестазі Німеччини про свої плани в законодавчому органі. Вона також дала зрозуміти, що Німеччина стоїть поруч із Україною. Ми доставимо в Україну 5 000 шоломів – спорядження, яке потрібне, – процитували Ламбрехт у відомстві.

Ministerin Lambrecht informierte heute den Verteidigungsausschuss im Deutschen Bundestag über ihre Vorhaben in der Legislatur. Sie machte auch deutlich, dass Deutschland eng an der Seite der ???????? steht. Wir werden 5000 Helme an die Ukraine liefern – Ausrüstung, die gebraucht wird. pic.twitter.com/tWbI44NAch — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) January 26, 2022

Під час свого виступу міністр зазначила, що поставка до України військових шоломів є чітким сигналом підтримки з боку Німеччини.

– Це абсолютно чіткий сигнал: ми стоїмо на вашому боці, – наголосила Ламбрехт на засіданні комітету Бундестагу.

Вона підтримала дипломатичні зусилля, спрямовані на врегулювання збройного конфлікту в Україні. Водночас Ламбрехт звернула увагу на існування червоних ліній, які не можуть обговорюватися.

– Не може бути торгу щодо дотримання норм міжнародного права. Не може бути переговорів про територіальну цілісність держав або про право на членство у тому чи іншому альянсі, – заявила очільниця оборонного відомства Німеччини.

Посол України в ФРН Андрій Мельник привітав рішення Берліна щодо поставки шоломів, проте назвав такий крок “краплею в морі”. Він нагадав, що Україна просила 100 тис. шоломів і бронежилетів для добровольців. Крім того, Київ хотів би отримати зенітні комплекси та військові кораблі.

Варто зазначити, що нещодавно Андрій Мельник дійсно закликав Берлін надати військам територіальної оборони в Україні щонайменше 100 тис. бронежилетів та шоломів. За інформацією німецьких ЗМІ, Київ звернувся до Міноборони ФРН щодо надання такої допомоги 19 січня.

Як відомо, Україна також неодноразово закликала Берлін надати оборонне озброєння, проте поки що отримувала відмову. Таку позицію у ФРН аргументують тим, що надання Україні зброї може посилити напругу та ще більше ускладнити переговори з Росією.

Наприкінці минулого року німецьке видання Bild опублікувало інформацію, що колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель заблокувала постачання озброєння Україні в рамках НАТО.

Йшлося про поставки протидронних рушниць та протиснайперських систем (оборонного озброєння).

Станом на січень 2022 року Берлін не повідомляв про розблокування поставок зброї.

Джерело: Міноборони Німеччини, Deutsche Welle