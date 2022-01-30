Данія готова підтримати Україну зброєю та іншим військовим обладнанням, якщо президент Росії Володимир Путін вирішить вторгнутися на українську територію.

Про це в інтерв’ю заявила прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.

Вона наголосила, що ситуація зі скупченням російських військових навколо України становить серйозну загрозу для Європи та існує реальний ризик збройного конфлікту на європейській території.

– Я не виключаю (надсилання військової техніки в Україну – Ред.), і у мене немає принципових заперечень проти того, щоб ми це зробили, – сказала глава уряду Данії.

Метте Фредеріксен також пообіцяла виділити більше грошей на оборону, якщо цього бюджету виявиться замало.

За її словами, у разі подальшої ескалації ситуації в Україні Росія зіткнеться із санкціями безпрецедентного масштабу. При цьому вона не змогла конкретно розповісти про те, про які санкції йдеться.

Прем’єр Данії також відмовилася відповідати на запитання, чи данські солдати можуть бути розміщені на українській землі.

Як пише Politiken, у парламенті Данії як ліві, так і соціал-демократи підтримують відправку військової техніки в Україну. Радикальні сили парламенту також підтримують подібну ідею, але лише за умови, якщо ці поставки здійснюватимуться у координації з ЄС.

Військова допомога Україні з боку країн Заходу

У ніч на 25 січня до Києва прибула третя партія пакета військової допомоги США, яка призначалася для допомоги Україні у відбитті потенційної російської агресії. Вже 28 січня стало відомо, що у Пентагоні готують новий пакет військової допомоги Україні та розглядають постачання систем ППО.

Раніше видання Politico повідомляло, що Держдепартамент США дозволив трьом союзникам по НАТО, а саме Латвії, Литві та Естонії відправити в Україну протитанкові ракети та іншу американську зброю.

Після цього офіційний Таллінн повідомив, що постачатиме Україні протитанкові ракетні комплекси Javelin.

Також в Україну з Великої Британії прибула партія протитанкового озброєння. Лондон передав Збройним силам України протитанковий переносний комплекс NLAW, який вважається найкращим у світі серед свого класу.

Днями офіційна Прага також заявила, що готова надати Києву військову техніку та військовослужбовців.

Фото: Mette Frederiksen

Джерело: Jyllands-Posten