Допомога від західних партнерів: яку зброю отримала Україна та чого ще бракує

На тлі повідомлень про можливе вторгнення Росії західні партнери почали активно надавати військову допомогу Україні.

Ми вже отримали зброю від Великої Британії та Сполучених Штатів Америки. Свої наміри надати військову допомогу також підтвердили країни Балтії – Естонія, Литва та Латвія.

Тим часом західні ЗМІ повідомляють, що Канада розглядає можливість відправлення в Україну стрілецької зброї, захисних жилетів та окулярів. А міністр оборони Чехії Яна Чернохова заявила, що країна готова допомогти не лише зброєю, а й військовими.

Яку зброю вже отримала Україна від західних партнерів і для чого вона призначена – читайте у матеріалі.

Протитанковий ракетний комплекс Javelin

Днями Естонія офіційно заявила, що отримала дозвіл від США на постачання Україні зброї американського виробництва, зокрема протитанкових ракетних комплексів Javelin (Штати є країною-виробником цієї зброї, тому запит на дозвіл – це нормальна процедура. – Ред.).

Крім Javelin, Естонія також планує поставити Україні 122-мм гаубиці. Але передусім необхідно отримати дозволи Німеччини як країни-виробника та Фінляндії, якій належали ці знаряддя.

25 січня Сполучені Штати Америки також передали Україні близько 300 протитанкових комплексів Javelin. Це третя партія з пакету допомоги на суму $200 млн.

Призначення Javelin

Цей протитанковий ракетний комплекс призначений для ураження бронетехніки, укріплень на землі, а також деяких літальних об’єктів, що переміщуються на низькій висоті та швидкості — гелікоптерів або безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

Головною перевагою Javelin називають легкість в управлінні. Ракета після пуску сама наводиться на ціль. Це дозволяє досягати практично 100-відсоткової влучності стрільби. Комплекси можуть знищувати танки на відстані до 5 км.

Характеристики

Вага всього комплексу – 22,3 кг.

Ефективна дальність – 150 м в режимі атаки згори; 65 м – в режимі атаки за прямою. Максимальна дальність перших моделей – 2 500 м; для сучасних модифікацій – 4 750.

Бронепробивність – понад 600 мм.

Максимальна швидкість польоту ракети – 100 м/с при зниженні на ціль, при стрільбі на 2 000 м в режимі атаки згори.

Зенітно-ракетні комплекси Stinger

Литва і Латвія передадуть Україні переносні зенітно-ракетні комплекси (ПЗРК) Stinger американського виробництва. Також Латвія відправить Києву індивідуальне екіпірування для солдатів власного виробництва та сухі пайки.

Призначення Stinger

Цей зенітно-ракетний комплекс призначений для ураження повітряних цілей, що переміщуються на низькій висоті (літаків, вертольотів, дронів).

Також він забезпечує можливість обстрілу неброньованих наземних або надводних цілей. Вважається одним із найбільш масових переносних засобів для боротьби з повітряними цілями.

Характеристики

Вага – 14,3 кг.

Максимальна дальність – 4 500 м.

Дульна швидкість (швидкість кулі в момент вильоту її з каналу ствола) – 725 м/с.

Протитанковий ракетний комплекс NLAW

Протитанковий переносний комплекс NLAW, який Велика Британія передала Україні, вважається найкращим у світі в своєму класі.

Призначення

Головне призначення комплексу — знищення броньованих машин, бронетранспортерів (БТР) і танків. NLAW має інерційну систему наведення та магнітний підривач.

Це означає, що для ураження рухомої цілі після активації системи наведення стрілець має протягом 2-3 секунд утримувати ціль на прицілі. За цей час система наведення визначає кутову швидкість цілі та обчислює траєкторію польоту ракети. Тому не потрібно визначати відстань до цілі або робити будь-які поправки.

Характеристики

Вага – 12,5 кг.

Ефективна дальність стрільби – 400-600 м; максимальна – 800 м.

Гарантоване бронепробиття – до 500 мм гомогенної катаної броні.

Дальність – до 800 м.

Гранатомет SMAW-D

Крім Javelin, Україна отримала від США одноразові гранатомети M141 Bunker Defeat Munition, або SMAW-D.

Призначення

M141 Bunker Defeat Munition — однозарядний реактивний гранатомет. Він призначений для знищення противника, розташованого в польових укріпленнях, будинках та легкій бронетехніці, пророблення проходів у загородженнях.

Гранатомет SMAW-D використовує боєприпас подвійної дії, який, залежно від типу цілі, може спрацьовувати під час удару об перешкоду або після проникнення за неї. Граната здатна пробити до 20 см бетону або 30 см цегляної стіни.

Характеристики

Маса – 7,5 кг (маса спорядженої зброї – 11,8 кг).

Довжина у бойовому положенні – 1 378 мм.

Номінальна швидкість ракети – 220 м/с.

Ефективна дальність – до 500 м.

Вертоліт МІ-17

В адміністрації президента США підтвердили також наміри передати Україні п’ять багатоцільових гелікоптерів МІ-17.

Призначення

Військово-транспортний вертоліт МІ-17 призначений для перевезення особового складу, транспортування вантажів та військової техніки всередині вантажної кабіни або на зовнішній підвісці, десантування тактичних повітряних десантів, висадки розвідувально-диверсійних груп, знищення легкоброньованої техніки, ураження цілей і живої сили, а також евакуації та перевезення поранених.

Він може експлуатуватися цілодобово в різних кліматичних умовах, має широкі транспортні можливості за рахунок найбільшої у своєму класі вантажної кабіни.

Характеристики

Максимальна швидкість – 250 км/год.

Максимальна злітна маса – 13 000 кг.

Практична дальність – 950 км.

Бойовий радіус дії – 496 км.

Яку допомогу ще отримає Україна

Уряд Канади вирішив виділити $340 млн для невідкладної підтримки України, а також для продовження та розширення військової навчальної місії UNIFIER ще на три роки – до кінця березня 2025 року.

Уже найближчими днями в Україну додатково прибудуть 60 військовослужбовців. Вони приєднаються до контингенту з близько 200 канадських військових, які вже перебувають у нашій державі). Загалом же чисельність місії UNIFIER може бути збільшена до 400 канадських військових.

Німеччина надасть для українських військових 5000 захисних шоломів. Такі плани озвучила міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт.

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Чехія готова надати допомогу Україні не лише зброєю, а й військовими. Про це повідомила нова міністерка оборони країни Яна Чернохова. Тим часом уряд Чехії вже вирішив надати українським збройним силам кілька тисяч боєприпасів 152-мм калібру.

А уряд Данії надасть Україні €73 млн технічної допомоги в межах програми DANEP – для підтримки забезпечення фінансової та економічної стабільності нашої країни. €22 млн передбачені для сектора безпеки України на 2022-2025 роки.

Ефективність наданої зброї і чого ще бракує Україні

Експерт у галузі високотехнологічного озброєння, учасник АТО/ООС у складі 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Віктор Валєєв у коментарі Фактам ICTV говорить: ефективність озброєння, яке отримала Україна, залежатиме від кількох факторів.

Перший із них полягає у тому, яку зброю у разі загострення конфлікту може використати Росія, а другий – чи отримує Україна нові моделі озброєння від партнерів.

– Якщо РФ використовуватиме найновіші зразки, а їм протистоятимуть попередні покоління тих же переносних ракетно-зенітних комплексів, як, до прикладу, Stinger та Javelin, то ефективність може бути і нижчою, – зазначає Віктор Валєєв.

Крім того, експерт звертає увагу на ще одну важливу складову – вміння українських військових застосовувати цю зброю, щоб оператор у бойовій ситуації не боявся натиснути на пусковий гачок. Тому у цій ситуації виникає ще й необхідність проведення навчань і відпрацювання бойових ситуацій та взаємодії з підрозділами, які використовують наявну зброю, оскільки це також значною мірою впливає на ефективність надісланого озброєння.

Водночас Віктор Валєєв констатує, що надана нашій країні зброя у разі вторгнення РФ на певних ділянках прориву може відіграти свою роль, але загалом стратегічної картини це не змінює.

Якщо ж говорити про те, якої допомоги ще бракує Україні, варто зауважити, що це не лише стосується озброєння.

– Наразі я можу відзначити, що зразки озброєння та військової техніки – це не найбільша проблема. А от чого б ми потребували від західних союзників, так це налагодження ефективної системи кадрового відбору та просування на керівні посади у бойових частинах командирів, – говорить експерт.

Це стосується практичних порад щодо реформування систем бойового управління, зокрема ІТ у збройних силах.

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Якщо ж говорити власне про озброєння, Віктор Валєєв наголошує на тому, що передусім Україні непогано було б отримати системи протиповітряної оборони (ППО).

Також не менш важливою була б допомога протитанковим озброєнням, з огляду на витрати боєприпасів під час навчань. Так, комплекси Javeline у цьому питанні є хорошою допомогою, але їх потрібно набагато більше. Не менш доречною Віктор Валєв називає і допомогу у сфері постачання засобів радіоелектронної боротьби.

Загалом же експерт підсумовує: допомога, яку надали Україні західні партнери, справді важлива. Але більшою мірою вона є скоріше публічним доказом того, що наші союзники з нами. Крім того, не варто забувати, що все залежатиме від того, яку стратегію обере Росія у разі можливого вторгнення.

Фото: Посольство США в Україні