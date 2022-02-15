Держдепартамент Сполучених Штатів ухвалив рішення про перенесення американського посольства з Києва до Львова.

Як заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, це тимчасовий захід.

– У мене немає вищого пріоритету, ніж безпека американців у всьому світі, і це, звичайно, включає наших колег, які служать за кордоном. Я та моя команда постійно аналізуємо ситуацію в галузі безпеки, щоб визначити, коли обережність потребує зміни позиції. З огляду на це ми перебуваємо в процесі тимчасового переміщення операцій нашого посольства в Україні з посольства у Києві до Львова у зв’язку з різким прискоренням нарощування російських сил, – заявив держсекретар.

Він заявив, що дипмісія продовжить взаємодіяти з українським урядом, координуючи дипломатичну взаємодію в Україні.

Ентоні Блінкен додав, що США продовжують інтенсивні дипломатичні зусилля щодо деескалації кризи.

– Ці зважені запобіжні заходи жодною мірою не підривають нашу підтримку чи відданість Україні. Наша прихильність до суверенітету та територіальної цілісності України непохитна, – сказав глава Держдепу.

Він зазначив, що Вашингтон продовжує дипломатичні переговори з російським урядом після телефонної розмови президента США Джо Байдена із російським колегою Володимиром Путіним. Етоні Блінкен додав, що він особисто продовжує аналогічну комунікацію з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

– Шлях до дипломатії залишається доступним, якщо Росія вирішить діяти сумлінно. Ми з нетерпінням чекаємо на повернення наших співробітників до посольства, як тільки дозволять умови, – сказав держсекретар США.

Він в черговий раз закликав американських громадян, що залишилися в Україні, негайно покинути країну.

Раніше стало відомо, що ФРН переносить своє генеральне консульство з Дніпра до Львова на тлі повідомлень про можливе нове російське вторгнення. Згодом стало відомо, що до аналогічних дій вдались Канада та Австралія.

Зі свого боку представник ЄС в Україні Матті Маасікас та посол Сполученого Королівства Мелінда Сіммонс повідомили, що залишаються в нашій державі.