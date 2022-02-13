Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Політика

Канада та Австралія переносять посольства з Києва до Львова через загрозу подальшої агресії РФ

Юлія Соколова редакторка стрічки
Київ

Канада та Австралія тимчасово переносять діяльність своїх посольств із Києва до Львова на тлі повідомлень про можливу нову хвилю військової агресії з боку Росії.

Як поінформувала міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі, Канада переміщує свій дипломатичний персонал до Львова – в тимчасовий офіс.

Робота канадського посольства в Києві буде тимчасово призупинена.

– З огляду на подальше погіршення безпекової ситуації, спричинене нарощуванням російських військ на кордоні України, ми перенесемо нашу діяльність у тимчасовий офіс у Львові та тимчасово призупинимо роботу нашого посольства в Києві. Дипломатична присутність Канади та активна участь в Україні триватиме, – наголосила Мелані Жолі.

Канада має намір відновити роботу свого посольства в Києві, як тільки ситуація з безпекою в нашій державі “дозволить забезпечити належне надання послуг та гарантувати безпеку співробітників”.

Поки ж послуги для громадян Канади будуть надавати з тимчасового офісу у Львові за попереднім записом.

Жолі також закликала канадців уникати поїздок до України, а тих, хто вже знаходиться в нашій державі, залишити її.

Аналогічне повідомлення оприлюднила міністерка закордонних справ Австралії Меріс Пейн. Ця країна також переводить свій дипломатичний персонал у тимчасовий офіс у Львові.

– Враховуючи погіршення ситуації з безпекою, спричинене нарощуванням російських військ на кордоні з Україною, уряд дав розпорядження про виїзд співробітників посольства Австралії в Києві та тимчасово призупинив роботу нашого посольства в Києві. Ми перенесемо нашу діяльність у тимчасовий офіс у Львові, – зазначила Меріс Пейн.

Вона також закликала громадян Австралії залишити Україну, аргументуючи це тим, що умови безпеки “можуть змінитися в найкоротші терміни”.

Пейн наголосила, що Австралія продовжує підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України.

Водночас високий представник Євросоюзу із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель зазначив, що дипломатичні представництва ЄС та його країн-членів залишаються в Києві та продовжують працювати.

– Дипломатичні місії Євросоюзу та його держав-членів не закриваються. Вони залишаються в Києві та продовжують підтримувати громадян ЄС і співпрацювати з українською владою. Присутність персоналу та рекомендації щодо подорожей коригуються з огляду на ситуацію з безпекою, – зазначив Боррель у Twitter.

Напередодні стало відомо, що Німеччина переносить своє генконсульство із Дніпра до Львова на тлі повідомлень про можливу військову ескалацію з боку РФ.

Держдепартамент США наказав виїхати із американського посольства в Києві дипломатам, які не обіймають критично важливі посади.

Водночас представник ЄС в Україні Матті Маасікас та посол Великої Британії Мелінда Сіммонс заявили, що залишаються в нашій державі.

Читайте
Ще 7 країн закликали громадян виїхати з України через загрозу вторгнення Росії

Джерело: МЗС Канади, МЗС Австралії, Жозеп Боррель

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка