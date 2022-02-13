Канада та Австралія тимчасово переносять діяльність своїх посольств із Києва до Львова на тлі повідомлень про можливу нову хвилю військової агресії з боку Росії.

Як поінформувала міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі, Канада переміщує свій дипломатичний персонал до Львова – в тимчасовий офіс.

Робота канадського посольства в Києві буде тимчасово призупинена.

– З огляду на подальше погіршення безпекової ситуації, спричинене нарощуванням російських військ на кордоні України, ми перенесемо нашу діяльність у тимчасовий офіс у Львові та тимчасово призупинимо роботу нашого посольства в Києві. Дипломатична присутність Канади та активна участь в Україні триватиме, – наголосила Мелані Жолі.

Given the continued deterioration of the security situation, we will be moving our operations to a temporary office in Lviv and temporarily suspending operations at our embassy in Kyiv, Ukraine. Canada’s diplomatic presence and strong engagement in Ukraine will continue. pic.twitter.com/uGepmHkPzc — Mélanie Joly (@melaniejoly) February 12, 2022

Канада має намір відновити роботу свого посольства в Києві, як тільки ситуація з безпекою в нашій державі “дозволить забезпечити належне надання послуг та гарантувати безпеку співробітників”.

Поки ж послуги для громадян Канади будуть надавати з тимчасового офісу у Львові за попереднім записом.

Жолі також закликала канадців уникати поїздок до України, а тих, хто вже знаходиться в нашій державі, залишити її.

Аналогічне повідомлення оприлюднила міністерка закордонних справ Австралії Меріс Пейн. Ця країна також переводить свій дипломатичний персонал у тимчасовий офіс у Львові.

– Враховуючи погіршення ситуації з безпекою, спричинене нарощуванням російських військ на кордоні з Україною, уряд дав розпорядження про виїзд співробітників посольства Австралії в Києві та тимчасово призупинив роботу нашого посольства в Києві. Ми перенесемо нашу діяльність у тимчасовий офіс у Львові, – зазначила Меріс Пейн.

Вона також закликала громадян Австралії залишити Україну, аргументуючи це тим, що умови безпеки “можуть змінитися в найкоротші терміни”.

Пейн наголосила, що Австралія продовжує підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України.

Due to the build up of Russian troops on #Ukraine’s border, ???????? is directing the departure of its Embassy staff in Kyiv, temporarily suspending operations there & will be moving to Lviv. We continue to advise ????????s to leave immediately by commercial means.https://t.co/Ab29tFDp3g — Marise Payne (@MarisePayne) February 12, 2022

Водночас високий представник Євросоюзу із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель зазначив, що дипломатичні представництва ЄС та його країн-членів залишаються в Києві та продовжують працювати.

– Дипломатичні місії Євросоюзу та його держав-членів не закриваються. Вони залишаються в Києві та продовжують підтримувати громадян ЄС і співпрацювати з українською владою. Присутність персоналу та рекомендації щодо подорожей коригуються з огляду на ситуацію з безпекою, – зазначив Боррель у Twitter.

Diplomatic missions of EU & its Member States are not closing. They remain in Kyiv & continue to operate in support to EU citizens & cooperation w/ Ukrainian authorities.

Staff presence & travel advice are being adjusted in view of security circumstances. https://t.co/syVurTQVHJ — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 12, 2022

Напередодні стало відомо, що Німеччина переносить своє генконсульство із Дніпра до Львова на тлі повідомлень про можливу військову ескалацію з боку РФ.

Держдепартамент США наказав виїхати із американського посольства в Києві дипломатам, які не обіймають критично важливі посади.

Водночас представник ЄС в Україні Матті Маасікас та посол Великої Британії Мелінда Сіммонс заявили, що залишаються в нашій державі.

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Джерело: МЗС Канади, МЗС Австралії, Жозеп Боррель