Канада та Австралія тимчасово переносять діяльність своїх посольств із Києва до Львова на тлі повідомлень про можливу нову хвилю військової агресії з боку Росії.

Як поінформувала міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі, Канада переміщує свій дипломатичний персонал до Львова – в тимчасовий офіс.

Робота канадського посольства в Києві буде тимчасово призупинена.

Given the continued deterioration of the security situation, we will be moving our operations to a temporary office in Lviv and temporarily suspending operations at our embassy in Kyiv, Ukraine.

Canada’s diplomatic presence and strong engagement in Ukraine will continue. pic.twitter.com/uGepmHkPzc

— Mélanie Joly (@melaniejoly) February 12, 2022