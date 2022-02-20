Москва планує найбільшу з 1945 року війну в Європі – Джонсон

Наявні дані свідчать про те, що Російська Федерація планує найбільшу війну в Європі з 1945 року – з часів Другої світової війни.

Таку думку висловив в інтерв’ю агентству ВВС прем’єр Великої Британії Борис Джонсон під час свого перебування в Мюнхені на конференції з питань безпеки.

За словами Джонсона, президент США Джо Байден поінформував західних лідерів про припущення розвідки: що війська РФ планують не просто вторгнутися в Україну зі східного напрямку (через Донбас), а й з території Білорусі та з напрямків довкола Києва.

– Я боюся сказати, що план, який ми бачимо, передбачає щось, що може дійсно стати найбільшою війною в Європі з 1945 року, лише з погляду масштабів, – наголосив глава британського уряду.

Джонсон зазначив, що “є всі ознаки того”, що цей план “у певному сенсі вже розпочався”.

Відповідаючи на запитання, чи вторгнення РФ в Україну все ще вважається неминучим, він заявив: Боюсь, що саме на це вказують докази.

Політик додав, що слід розуміти, які людські втрати спровокує такий повномасштабний конфлікт, у якому загинуть не лише українці, а й “молоді росіяни”.

Джонсон попередив, що конфлікт може бути “кривавим та затяжним”.

Прем’єр Британії також спрогнозував, що широкомасштабне вторгнення російських військ в Україну лише зміцнить, а не послабить НАТО (попри сподівання РФ).

10 лютого на спільному брифінгу з генсеком НАТО Борис Джонсон заявив, що найближчі дні, ймовірно, будуть “найнебезпечнішим моментом” на тлі загрози подальшої агресії РФ проти України.

Згодом прем’єр Великої Британії назвав очевидним, що президент Росії Володимир Путін планує повторне масштабне вторгнення на територію України. Джонсон наголосив, що світ перебуває на краю прірви на тлі загрози від РФ.