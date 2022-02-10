Прем’єр Великої Британії Борис Джонсон попередив, що наступні кілька днів, ймовірно, будуть “найнебезпечнішим моментом” на тлі загрози вторгнення російських військ в Україну.

Таку заяву він зробив на спільному брифінгу з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у Брюсселі.

За словами Джонсона, дані британської розвідки щодо російської загрози для України “залишаються похмурими”. Політик нагадав, що поблизу українських кордонів сконцентрована величезна кількість тактичних батальйонних груп.

– Ми спостерігаємо накопичення величезної кількості тактичних батальйонних груп на кордоні з Україною… Це, ймовірно, найнебезпечніший момент протягом наступних кількох днів у рамках найбільшої кризи безпеки, з якою Європа зіткнулася за останні десятиліття, – наголосив Джонсон.

Він зазначив, що, можливо, в Кремлі ще не ухвалили остаточне рішення щодо нападу, проте це не означає, що цього загалом не відбудеться.

– Я, чесно кажучи, не думаю, що рішення вже було ухвалене (в Кремлі, – Ред.). Але це не означає неможливість того, що щось абсолютно катастрофічне справді не відбудеться дуже скоро, – заявив британський прем’єр.

Джонсон додав, що ставки зараз є дуже високими, адже на карту поставлені правила, які захищають світовий порядок.

– Ставки дуже високі, і це дуже небезпечний момент. На карту поставлені правила, які захищають кожну націю – велику та маленьку, – заявив він.

У зв’язку з цим Джонсон запевнив, що відданість Великої Британії європейській безпеці є “абсолютною і непорушною”.

– Ми повинні чинити опір, ми повинні протистояти будь-якому поверненню до днів, коли долі країн вирішують за їх спинами жменька великих держав, – заявив він.

Джонсон також не виключив надання Україні додаткової військової допомоги в майбутньому. Політик наголосив що “кровопролиття на українській землі” буде “абсолютною катастрофою”, і якщо РФ все ж розв’яже повномасштабну війну, це дорого коштуватиме Москві.

Як відомо, 1 лютого Борис Джонсон відвідав Київ з офіційним візитом та зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Під час спільної пресконференції прем’єр Британії попередив, що санкції проти РФ будуть активовані, щойно нога російського солдата наважиться ступити на українську землю. Крім того, Джонсон застеріг президента РФ Володимира Путіна від чергового нападу на Україну, зазначивши, що це буде “трагічним прорахунком”.