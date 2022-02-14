Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає очевидним, що президент Росії Володимир Путін планує повторне масштабне вторгнення на територію України.

Він переконаний, що весь світ перебуває на краю прірви на тлі загрози, яка надходить від Російської Федерації.

– Я думаю, докази є досить очевидними. Близько 130 тис. військових перебувають на кордоні з Україною, – заявив прем’єр-міністр Британії.

Джонсон попередив європейських союзників та партнерів про небезпечну ситуацію, яка загрожує Україні та світу. На його думку, у разі масштабного нападу Росії весь світ залишиться на краю прірви.

– Ми стоїмо на краю прірви. Але президент РФ Путін ще має час зробити крок назад, – переконаний Джонсон.

Британський прем’єр-міністр закликав президента Росії до деескалації, досягнення миру в Україні та світі. Є чіткі докази того, що Росія планує вторгнення, зазначив Джонсон.

Деякі повідомлення ЗМІ свідчать: розвідка США вважає, що військові дії можуть початися вже в середу. За словами Джонсона, біля кордонів України наразі перебувають близько 130 тис. російських військових.