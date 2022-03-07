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Заявку на членство України в ЄС обговорять найближчими днями — голова Євроради

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Шарль Мішель

Заявка України на членство у Європейському Союзі обговорюватиметься найближчими днями. Про це повідомив  президент Європейської ради Шарль Мішель у соціальній мережі Twitter.

— Солідарність, дружба та безпрецедентна допомога ЄС Україні непохитні. Ми обговоримо заявку України на членство найближчими днями, – заявив Мішель.

7 березня президент Володимир Зеленський провів переговори з Шарлем Мішелем.

Президент Євроради написав у соціальних мережах, що ЄС підтримує зусилля України щодо полегшення страждань людей, спричинених російською агресією, та забезпечення ядерної безпеки.

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Зі свого боку Зеленський заявив у Twitter, що обговорив з Мішелем загрозу ядерним об’єктам, обстріл мирного населення та критичної інфраструктури, які необхідно зупинити. Також глава держави порушив питання членства України в ЄС.

Як раніше заявляв наш президент, Україна звернеться до Євросоюзу щодо невідкладного вступу за новою спеціальною процедурою.

У понеділок, 28 лютого, президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в ЄС.

Фото: Getty Images

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