Заявка України на членство у Європейському Союзі обговорюватиметься найближчими днями. Про це повідомив президент Європейської ради Шарль Мішель у соціальній мережі Twitter.

The EU’s solidarity, friendship and unprecedented assistance for #Ukraine are unwavering.

We will discuss Ukraine’s membership application in coming days.

— Charles Michel (@eucopresident) March 7, 2022