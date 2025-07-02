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Офіційних повідомлень про зупинення допомоги від США Україна не отримувала – Міноборони

Міноборони перевіряє, чи дійсно затримується оборонна допомога США
Фото: Факти ICTV

Міністерство оборони України збирається перевірити повідомлення про затримки постачання певних елементів випущених раніше пакетів оборонної допомоги від Сполучених Штатів. 

Чи дійсно оборонна допомога США затримується

– Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання погодженої оборонної допомоги, тож виходимо з фактичних даних та перевіряємо деталі по кожному елементу в постачанні, – йдеться у повідомленні відомства.

Крім того, Міністерство оборони України подало запит телефонну розмову з колегами зі США для додаткового уточнення деталей, про які планують повідомити найближчим часом. 

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– Окремі особи в Україні, які наразі дають публічні коментарі щодо цієї ситуації, з обʼєктивних причин не володіють усіма фактичними даними. Прохання звернути увагу на офіційну та перевірену інформацію від надійних джерел, – наголосило Міноборони.

Зазначається, що для України стійкість, безперервність та прогнозованість у наданні погодженої оборонної допомоги – критично важлива, особливо якщо йдеться про зміцнення ППО.

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Міністерство висловило вдячність Сполученим Штатам за всю підтримку та допомогу і наголосило, що шлях до завершення війни лежить через послідовний та спільний тиск на агресора, а також через сталу підтримку України.

Раніше західні ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомили, що Пентагон тимчасово припинив постачання ракет Patriot і GMLRS Україні. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Джерело: Міноборони

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