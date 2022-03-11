Європейський Союз планує подвоїти військову допомогу Україні та виділити на ці цілі ще €500 млн.

Про це розповів у коментарі журналістам високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

– Ми маємо намір збільшити ще на €500 млн наш внесок у військову підтримку України. Вчора я запропонував це (європейським, – Ред.) лідерам. І Європейський фонд миру подвоїть свою підтримку, додавши ще €500 млн, – зазначив глава європейської дипломатії.

За словами Борреля, лідери ЄС попередньо погодилися з необхідністю посилити військову підтримку України. Рішення має затвердити Рада ЄС.

В Євросоюзі також мають намір і далі чинити тиск на країну-агресора Росію. А тому зараз вивчається можливість впровадження додаткових санкцій проти російських олігархів та економіки.

– Я вніс пропозицію подвоїти наш внесок, виділити ще €500 млн на військове обладнання для українських Збройних сил, а також продовжувати вивчати можливості нових санкцій щодо олігархів та російської економіки. Підтримати українських військових ще на €500 млн та продовжувати чинити тиск на Росію. Це те, що ми збираємося зробити, і я певен, що європейські лідери схвалять це сьогодні, – наголосив Боррель.

Європейський фонд миру (European Peace Facility), про який згадав Боррель, – це інструмент ЄС, який покриває фінансування дій у військовій або оборонній сферах. Фонд був створений у березні 2021 року з метою збереження миру, запобігання конфліктам та зміцнення міжнародної безпеки.

Варто зазначити, що наприкінці лютого в Євросоюзі оголосили про рішення надати летальне озброєння українській армії на €450 млн та нелетальну допомогу (паливо, захисне обладнання) на €50 млн.

Тоді Жозеп Боррель зазначав, що Євросоюз вперше в історії профінансує закупівлі та постачання летальної зброї третій країні – Україні.

У разі, якщо буде схвалено виділення ще €500 млн на військову допомогу Україні, її загальний обсяг досягне €1 млрд.

Раніше Боррель заявляв, що країни ЄС також досягли згоди щодо надання бойових літаків Україні для захисту від російських військ. Проте наша держава літаки так і не отримала.