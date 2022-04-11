Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 47 день війни
Вбили Вбили
183 дитини
Поранили Поранили
>342 дитини
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 793 дорослих
Факти / Світ / Світові новини

Спалили прапор та засипали кінським гноєм: у Греції та Німеччині провалилися автопробіги РФ

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
пробіг росіян у Греції

У грецьких Афінах ще минулого тижня росіяни провели автопробіг та мітинг на підтримку злочинних дій президента Росії в Україні.

Під час нього вони вчергове продемонстрували світу свою “культуру” у вигляді нецензурних слів та жестів.

Зараз у мережі набирає популярності відео з однієї з вузьких вулиць Афін.

На кадрах видно, як місцеві мешканці б’ють машини з російськими прапорами з цього автопробігу, висловлюють свою незгоду та плюють у них.

Фіналом ролика стає спалення російського прапора на афінській вулиці.

Користувачі у соціальній мережі Twitter жартують, що проросійський мітинг все одно йде не за планом” додаючи емодзі сміху, зазначаючи, що у Варшаві було б значно гірше.

Відео помилково поширюється з прив’язкою до Кіпру, де також були проросійські мітинги, але насправді “самоліквідація” російського прапора відбулася в Афінах.

Окрім цього у мережі поширюють фото із проросійського мітингу в Німеччині, де автівки росіян засипали конячими екскрементами.

— Російський провоєнний “парад” вчора в Німеччині заблокували і буквально засипали кінським лайном, – пише користувач Exen.

Читайте
Ще шість країн Європи висилають російських дипломатів

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка