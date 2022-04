Спалили прапор та засипали кінським гноєм: у Греції та Німеччині провалилися автопробіги РФ

У грецьких Афінах ще минулого тижня росіяни провели автопробіг та мітинг на підтримку злочинних дій президента Росії в Україні.

Під час нього вони вчергове продемонстрували світу свою “культуру” у вигляді нецензурних слів та жестів.

Зараз у мережі набирає популярності відео з однієї з вузьких вулиць Афін.

На кадрах видно, як місцеві мешканці б’ють машини з російськими прапорами з цього автопробігу, висловлюють свою незгоду та плюють у них.

Фіналом ролика стає спалення російського прапора на афінській вулиці.

Користувачі у соціальній мережі Twitter жартують, що проросійський мітинг “все одно йде не за планом” додаючи емодзі сміху, зазначаючи, що у Варшаві було б значно гірше.

Відео помилково поширюється з прив’язкою до Кіпру, де також були проросійські мітинги, але насправді “самоліквідація” російського прапора відбулася в Афінах.

Окрім цього у мережі поширюють фото із проросійського мітингу в Німеччині, де автівки росіян засипали конячими екскрементами.

Russian pro-war “parade” yesterday in Germany blocked and literally covered in horse shit pic.twitter.com/AQonigNRe5

— Exen (@Exen) April 11, 2022