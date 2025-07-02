Тоню Матвієнко побив водій таксі: співачка звернулася до поліції

Співачка Тоня Матвієнко повідомила про інцидент із водієм служби таксі Bolt, який, за її словами, закінчився фізичним нападом.

Про це артистка написала у своєму Instagram, зазначивши, що остання доба була для неї “приниженням і шоком”.

Тоня Матвієнко про побиття в таксі

За словами зірки, конфлікт стався 30 червня під час поїздки. Водій спочатку ігнорував прохання зачинити вікно через протяг. Потів почав поводитися зневажливо та грубо, відмовляючись йти на зустріч.

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– Мовляв, вікна не зачинить, бо на дворі спека і йому жарко. Ігнорував елементарні правила ввічливості та турботи про комфорт пасажира. Ситуація надалі переросла в абсолютний неадекват у розмові, – розповіла Тоня.

Співачка уточнила, що після цього вона попросила зупинити машину, навіть не доїхавши до фінальної точки маршруту, але отримала відмову.

– Довелося відчинити двері на ходу. Лише тоді він зупинився. Я вийшла, грюкнула дверима. Але на цьому все не закінчилось: водій вийшов з машини та вдарив мене спочатку в голову, а потім у плече, – поділилася Матвієнко.

Артистка наголосила, що звернулася до правоохоронців із відповідною заявою. Тоня Матвієнко запевнила, що оприлюднила цю історію не заради хайпу, а щоби підтримати інших, хто мовчить про подібне. Адже на місці події не було камер і свідків, а версія водія звучить інакше.

Реакція мережі на інцидент

Співачку Світлану Тарабарову вразила розповідь колеги. Вона зазначила, що також неодноразово стикалася з хамством в таксі, але побиття виходить за будь-які межі.

Інші підписники, включно з реперкою Alyona Alyona та співаком Владом Дарвіном, також підтримали Тоню Матвієнко та влаштували флешмоб під її дописом, тегаючи компанію-перевізника та вимагаючи реакції. Представники Bolt наразі не прокоментували інцидент.

Тим часом у столичній поліції повідомили, що затримали нападника. Ним виявився 63-річний житель Києва. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 126 Кримінального кодексу України – побої і мордування.

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