Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що Україні знадобляться роки або навіть “десятиліття” для вступу до Євросоюзу. А тому він запропонував створити новий формат співпраці для демократичних країн, які поки що не є членами ЄС.

Таку заяву французький лідер зробив у понеділок, 9 травня, виступаючи з промовою в Європарламенті.

– Навіть якщо ми завтра дамо їм статус кандидата, ми всі чудово розуміємо, що процес надання їм можливості приєднатися триватиме кілька років, а насправді, безперечно, кілька десятиліть, – наголосив Макрон, коментуючи членство України в ЄС.

Водночас він висловився за створення нової “європейської політичної спільноти” для країн, які прагнуть до членства в Євросоюзі, таких як Україна, Молдова та Грузія.

На думку Макрона, Європейський Союз не може бути єдиним організаційним органом у Європі, “враховуючи його рівень інтеграції та амбіції”. За словами президента Франції, слід створити нове, менш формальне угруповання країн-однодумців, до складу якого могли б увійти Україна, а також Велика Британія (що дозволило б Лондону більш активно брати участь у європейських справах після Brexit – виходу зі складу ЄС).

Тож, замість зниження жорстких стандартів для приєднання нових держав до ЄС, Макрон запропонував створити паралельну структуру, до якої зможуть приєднатися колишні члени Євросоюзу та держави, які хочуть стати частиною ЄС у майбутньому.

– Це наш історичний обов’язок створити те, що я б описав перед вами сьогодні як європейську політичну спільноту. Ця нова європейська організація дозволила б демократичним європейським країнам, які дотримуються наших цінностей, знайти новий простір для співпраці – політичної, безпекової, в енергетичній і транспортній сферах, інвестиціях, інфраструктурі, перетину кордонів, – розповів Макрон.

За словами президента Франції, членство в цій організації не виключало б приєднання країни до ЄС у майбутньому. Водночас до складу нової організації можуть входити “ті, хто вийшов” зі складу ЄС.

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Він зазначив, що Україна “з її боротьбою і мужністю серцем уже є членом Європи”, але приєднання до Євросоюзу потребує часу.

Згодом у коментарі ЗМІ Макрон уточнив, що критеріями приєднання до нової організації могли б стати спільні цінності та географічна належність до Європи. Співпраця країн-учасниць нового об’єднання могла б передбачати координацію в сферах політики, енергетики та колективної безпеки.

Варто зазначити, що Україна заповнила вже другу частину анкети-опитувальника, яка необхідна для отримання статусу держави-кандидата на членство в ЄС. Сьогодні президент України Володимир Зеленський продемонстрував анкету під час переговорів з Урсулою фон дер Ляєн по відеозв’язку.

Очільниця Єврокомісії у відповідь повідомила, що рішення можуть ухвалити вже у червні цього року.

Джерело: France24, Bloomberg, The Guardian