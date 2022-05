Україна вже заповнила другу частину анкети-опитувальника, необхідної для отримання статусу держави-кандидата на членство в Євросоюзу.

Про це поінформував у своєму Telegram-акаунті президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що продемонстрував другу частину анкети під час переговорів з очільницею Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн по відеозв’язку. Зеленський подякував “за чіткі сигнали підтримки” на шляху до ЄС.

Як уточнили в Офісі президента України, другу частину опитувальника так само передадуть главі представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікасу.

Президент зазначив, що отримання Україною статусу кандидата на членство в Євросоюзі дуже багато значить для українців та Збройних сил, які зараз захищають нашу державу від російських військ.

Зеленський подякував за підтримку Євросоюзу: зокрема, за антиросійські санкції, фінансову допомогу та зброю. Він нагадав про важливість ухвалення шостого пакету санкцій ЄС проти РФ, які мають включати нафтове ембарго.

Україна заповнила другу частину анкети для членства в ЄС: відповідь очікується в червні / 4 фотографии

Урсула фон дер Ляєн, своєю чергою, зазначила, що Єврокомісія розгляне опитувальник та планує ухвалити рішення вже в червні цього року.

Followed up on yesterday’s G7 discussion with @ZelenskyyUa

On #EuropeDay, we discussed EU support and Ukraine’s European pathway.

Looking forward to receiving the answers to the EU membership questionnaire.

The @EU_Commission will aim to deliver its opinion in June. pic.twitter.com/KkQuodJjj4

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 9, 2022