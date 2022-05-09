Україна вже заповнила другу частину анкети-опитувальника, необхідної для отримання статусу держави-кандидата на членство в Євросоюзу.

Про це поінформував у своєму Telegram-акаунті президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що продемонстрував другу частину анкети під час переговорів з очільницею Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн по відеозв’язку. Зеленський подякував “за чіткі сигнали підтримки” на шляху до ЄС.

Як уточнили в Офісі президента України, другу частину опитувальника так само передадуть главі представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікасу.

– Я вважаю, що ці відповіді – це також невелика перемога нашої команди. Чекаємо на розгляд і висновки Єврокомісії. Хотілося б, щоб ці висновки були позитивні і щоб завдяки вам надання висновків було пришвидшено, – наголосив Зеленський у розмові з фон дер Ляєн.

Президент зазначив, що отримання Україною статусу кандидата на членство в Євросоюзі дуже багато значить для українців та Збройних сил, які зараз захищають нашу державу від російських військ.

Зараз дивляться

Зеленський подякував за підтримку Євросоюзу: зокрема, за антиросійські санкції, фінансову допомогу та зброю. Він нагадав про важливість ухвалення шостого пакету санкцій ЄС проти РФ, які мають включати нафтове ембарго.

Україна заповнила другу частину анкети для членства в ЄС: відповідь очікується в червні / 4 фотографии

Урсула фон дер Ляєн, своєю чергою, зазначила, що Єврокомісія розгляне опитувальник та планує ухвалити рішення вже в червні цього року.

– З нетерпінням чекаю відповідей на анкету щодо членства в ЄС. Єврокомісія планує висловити свою думку в червні, – наголосила вона в своєму Twitter-акаунті.

Followed up on yesterday’s G7 discussion with @ZelenskyyUa On #EuropeDay, we discussed EU support and Ukraine’s European pathway. Looking forward to receiving the answers to the EU membership questionnaire. The @EU_Commission will aim to deliver its opinion in June. pic.twitter.com/KkQuodJjj4 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 9, 2022

Під час розмови із Зеленський очільниця Єврокомісії запевнила, що ЄС і надалі надаватиме Україні підтримку, зокрема й фінансову, оскільки наша держава бореться за спільні європейські цінності та демократію. За словами фон дер Ляєн, зараз здійснюється робота над створенням Трастового фонду для відбудови України.

Що відомо про передачу Україні опитувальника та подальші кроки

Анкету-опитувальник 8 квітня Володимиру Зеленському передала Урсула фон дер Ляєн.

Того дня очільниця Єврокомісії здійснила офіційний візит до Києва разом із високим представником ЄС із закордонних справ Жозепом Боррелем.

Українська сторона заповнила першу частину опитувальника за тиждень та передала Єврокомісії. 18 квітня Володимир Зеленський передав заповнену анкету главі представництва ЄС в Україні Матті Маасікасу.

Паралельно Київ розпочав роботу над другою (і фінальною) частиною анкети.

Так, опитувальник складається з двох частин: перша містить політичні та економічні критерії для членства в Євросоюзу; а друга присвячена оцінки відповідності українського законодавства правовим актам ЄС.

Київ розраховує отримати статус кандидата на членство в ЄС у червні цього року. Такі ж терміни ухвалення рішення щодо України озвучували й у Брюсселі.

Після того як Єврокомісія розгляне опитувальник та ухвалить рішення, вона повинна презентувати Європейській Раді свою думку щодо відповідності України критеріям членства в Євросоюзі.

Далі лідери ЄС на засіданні Євроради мають ухвалити остаточне рішення щодо надання нашій державі статусу кандидата на членство.