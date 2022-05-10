Додаткові $40 млрд для України – коли питання розглянуть у США

10 травня Палата представників розгляне питання додаткового фінансування для України в розмірі $40 млрд.

Про це повідомив лідер більшості Палати представників Стені Хойер.

9 травня президент США Джо Байден закликав Конгрес “негайно ухвалити та покласти йому на стіл у найближчі кілька днів законопроект про допомогу Україні”.

Очільник Сполучених Штатів уперше попередив, що допомога, яка є нині, закінчиться “орієнтовно через 10 днів”.

Нагадаємо, що в квітні Джо Байден запросив $33 млрд на військову та гуманітарну допомогу Україні та іншим країнам, які постраждали від вторгнення Росії.

Тоді в Конгресі запропонували збільшити суму на продовольчу допомогу та військове обладнання.

Зараз дивляться

9 травня президент США Джо Байден підписав безпрецедентний для ХХІ століття документ – S.3522 Акт про ленд-ліз на захист демократії в Україні від 2022 року.

Цей документ передбачає, що під час війни США постачатимуть Україні військову техніку та озброєння, гуманітарну та іншу допомогу.

За ці постачання Україна не повинна буде платити заздалегідь.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 76-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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