Обстріл Одеси та зміщення епіцентру боїв на Сході: що відбувається на 76-ту добу війни (онлайн)
Сьогодні розпочалась 76-та доба повномасштабної війни в Україні. Російська армія продовжує обстрілювати ракетами українські міста. Під ворожий вогонь потрапили Маріуполь, Одеса, Миколаїв та інші.
Лише за 9 травня Росія вдарила щонайменше 10 разів ракетами по Одеській області. Відомо про п’ять зруйнованих будівель, точна кількість постраждалих з’ясовується.
Президент США Джо Байден підписав ленд-ліз для України, який допоможе нашим захисникам швидше перемогти російського агресора. Найважливіші події 76-го дня – у трансляції Фактів ICTV.
У Херсоні чутно вибухи.
Інформація уточнюється.
На місто Харків вже другий день не летять російські снаряди – це вперше з початку повномасштабної агресії РФ проти України, проте повертатися у місто ще зарано.
Про це заявив в ефірі телемарафону міський голова Харкова Ігор Терехов.
– Сьогодні у Харкові вперше за весь час вже другий день на місто не летять снаряди, як це було з початку повномасштабного вторгнення Росії, – наголосив він.
Голова української делегації в Тристоронній контактній групі, перший президент України Леонід Кравчук помер 10 травня. Йому було 87 років.
Про це повідомили Українські новини з посиланням на джерело в сімейному колі.
Битва за Мальту у часи Другої світової війни була однією з вирішальних для захисту свободи.
На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський під час свого звернення до народу Мальти.
Сумщина, Шосткинський район – кілька сильних вибухів по різним містам.
Про це повідомив Голова ОДА Дмитро Живицький.
– Не покидайте укриттів під час повітряної тривоги, – наголосив Живицький.
На Харківщині звільнено населені пункти Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
– В результаті злагоджених дій особового складу підрозділів Сил оборони України на Харківщині звільнено декілька населених пунктів, – йдеться у повідомленні.
Дії окупантів призвели до зупинки транзиту газу через Луганщину.
Про це повідомив Оператор ГТС України.
– Оператор ГТС України повідомляє про настання форс-мажорних обставин, які унеможливлюють подальше транспортування газу через ГВС Сохранівка та прикордонну компресорну станцію (КС) Новопсков, що знаходяться на окупованій території, – йдеться у повідомленні.
Приймання газу до ГТС України у фізичній точці з’єднання Сохранівка припинять з 07:00 11 травня.
Ворог знову спрямував крилату ракету по Одещині. Окупанти продовжують атаки по вже пошкодженому мосту через Дністровський лиман.
Про це повідомляє ОК Південь.
Петиція Save Mariupol уже набрала понад 1 млн підписів за чотири дні.
Ця петиція на ім’я ООН вимагає негайно евакуювати з Маріуполя всіх цивільних та військових, а також вивезти тіла загиблих.
В Одеській області ворог знов завдав удару крилотою ракетою по вже пошкодженому мосту через Дністровський лиман.