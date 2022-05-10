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Факти / Україна
Юля Захарченко |
Обстріл Одеси та зміщення епіцентру боїв на Сході: що відбувається на 76-ту добу війни (онлайн)

Обстріл Одеси та зміщення епіцентру боїв на Сході: що відбувається на 76-ту добу війни (онлайн)

Сьогодні розпочалась 76-та доба повномасштабної війни в Україні. Російська армія продовжує обстрілювати ракетами українські міста. Під ворожий вогонь потрапили Маріуполь, Одеса, Миколаїв та інші.

Лише за 9 травня Росія вдарила щонайменше 10 разів ракетами по Одеській області. Відомо про п’ять зруйнованих будівель, точна кількість постраждалих з’ясовується.

Президент США Джо Байден підписав ленд-ліз для України, який допоможе нашим захисникам швидше перемогти російського агресора. Найважливіші події 76-го дня – у трансляції Фактів ICTV.

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Пряма трансляція
22:17 - 10 травня

У Херсоні чутно вибухи.

Інформація уточнюється.

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21:42 - 10 травня

На місто Харків вже другий день не летять російські снаряди – це вперше з початку повномасштабної агресії РФ проти України, проте повертатися у місто ще зарано.

Про це заявив в ефірі телемарафону міський голова Харкова Ігор Терехов.

– Сьогодні у Харкові вперше за весь час вже другий день на місто не летять снаряди, як це було з початку повномасштабного вторгнення Росії, – наголосив він.

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20:42 - 10 травня

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі, перший президент України Леонід Кравчук помер 10 травня. Йому було 87 років.

Про це повідомили Українські новини з посиланням на джерело в сімейному колі.

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19:52 - 10 травня

Битва за Мальту у часи Другої світової війни була однією з вирішальних для захисту свободи.

На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський під час свого звернення до народу Мальти.

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19:27 - 10 травня

Сумщина, Шосткинський район – кілька сильних вибухів по різним містам.

Про це повідомив Голова ОДА Дмитро Живицький.

– Не покидайте укриттів під час повітряної тривоги, – наголосив Живицький.

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18:32 - 10 травня

На Харківщині звільнено населені пункти Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

– В результаті злагоджених дій особового складу підрозділів Сил оборони України на Харківщині звільнено декілька населених пунктів, – йдеться у повідомленні.

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17:53 - 10 травня

Дії окупантів призвели до зупинки транзиту газу через Луганщину.

Про це повідомив Оператор ГТС України.

– Оператор ГТС України повідомляє про настання форс-мажорних обставин, які унеможливлюють подальше транспортування газу через ГВС Сохранівка та прикордонну компресорну станцію (КС) Новопсков, що знаходяться на окупованій території, – йдеться у повідомленні.

Приймання газу до ГТС України у фізичній точці з’єднання Сохранівка припинять з 07:00 11 травня.

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17:26 - 10 травня

Ворог знову спрямував крилату ракету по Одещині. Окупанти продовжують атаки по вже пошкодженому мосту через Дністровський лиман.

Про це повідомляє ОК Південь.

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17:08 - 10 травня

Петиція Save Mariupol уже набрала понад 1 млн підписів за чотири дні.

Ця петиція на ім’я ООН вимагає негайно евакуювати з Маріуполя всіх цивільних та військових, а також вивезти тіла загиблих.

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17:01 - 10 травня

В Одеській області ворог знов завдав удару крилотою ракетою по вже пошкодженому мосту через Дністровський лиман.

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