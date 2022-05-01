Покружляв і повернувся “додому”: військовий літак РФ порушив повітряний простір Швеції

Російські військовий літак Ан-30 увійшов у повітряний простір Швеції. За деякий час літак повернувся “на батьківщину”, однак його встигли зафіксувати шведські винищувачі.
Інформацію офіційно підтвердив міністр оборони Швеції Петер Хультквіст. Він уточнив, що інцидент стався ввечері у п’ятницю, 29 квітня.
– Абсолютно неприйнятно порушувати шведський повітряний простір. Ми, звичайно, відзначимо це дипломатично. Враховуючи загальну ситуацію з безпекою, це було вкрай недоречно. Суверенітет Швеції потрібно поважати, – заявив Петер Хультквіст.
У Збройних силах країни додають, що російський військовий літак порушив повітряний простір на південно-східному узбережжі Швеції.
Зазначимо, що з початку повномасштабного вторгнення РФ вглиб території України це другий офіційно підтверджений випадок.
Так, 2 березня у повітряний простір Швеції увійшли чотири російські винищувачі, про що у той же день заявило військове керівництво держави.
Йдеться про два російські СУ 27 і два російські СУ 24. Причини порушення повітряного простору РФ, як і передбачалося, не повідомила.
Джерело: Аviation 24
Фото: Аirliners