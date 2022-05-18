Травень, 17 в 22:14

У Міністерстві фінансів Німеччини готові обговорювати конфіскацію державних активів країни-агресора Росії для фінансування післявоєнного відновлення України.

Про це заявив в інтерв’ю ЗМІ федеральний міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер. Йдеться про конфіскацію активів Центробанку Росії в іноземній валюті.

– У політичному сенсі я відкритий щодо ідеї конфіскувати іноземні активи Центробанку РФ. Ми вже ведемо ці дискусії у G7 та Євросоюзі, обговорюємо пропозиції, – наголосив Лінднер.

Він уточнив, що у випадку заморожених активів російських фізосіб потрібно подивитися, що дозволяє законодавство.

Зараз дивляться

– Ми повинні поважати верховенство закону, навіть якщо маємо справу з російськими олігархами, – пояснив міністр.

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Лінднер також запевнив, що країни Великої сімки (G7) готові посилювати санкції проти Росії через війну в Україні. Варто зазначити, що цього тижня (18-20 травня) відбудеться зустріч міністрів фінансів країн G7 під головуванням Німеччини.

– Ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною і готові ухвалити рішення про подальші санкції. Ми маємо намір ізолювати РФ політично, фінансово та економічно. Водночас через зростання відсоткових ставок та світових цін на аграрну продукцію ми спостерігаємо серйозні економічні наслідки, особливо для країн з низькими доходами. Нам доведеться спільно працювати над стабілізацією світової економіки. Зрозуміло одне: за економічні наслідки відповідає війна Росії проти України, а не санкції, – заявив Лінднер.

Він нагадав, що Захід заморозив активи РФ, російські банки були ізольовані від міжнародної фінансової системи, було припинено співпрацю з Москвою в багатьох сферах. За словами Лінднера, все це чинить вплив на російську економіку.

Очільник Мінфіну ФРН додав, що господар Кремля Володимир Путін “повинен заплатити дуже високу ціну” за повномасштабну війну проти України.

Лінднер визнав, що енергетична стратегія Німеччини та залежність від РФ були серйозною помилкою попередніх урядів. За його словами, нинішня мета Берліна – стати повністю незалежними від імпорту енергоносіїв з РФ.

Раніше глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель висловив думку, що країни Євросоюзу повинні розглянути питання про вилучення заморожених валютних резервів Центробанку РФ та передання їх Україні.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк назвав ідею Борреля шляхом до відновленням справедливості.

Ще на початку повномасштабної війни в Україні ЄС та його союзники заморозили російські валютні резерви на сотні мільярдів доларів (йдеться про близько $300 млрд).

Джерело: Handelsblatt, Deutsche Welle