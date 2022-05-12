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Факти / Україна / Політика

Конфіскація російського майна: Рада підтримала указ Зеленського

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Конфіскація російського майна: Рада підтримала указ Зеленського

Верховна Рада 12 травня голосами 334 народних депутатів затвердила указ президента Володимира Зеленського про примусове вилучення об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Указ про примусове вилучення об’єктів права власності РФ та її резидентів Володимир Зеленський вніс до парламенту 11 травня. Йдеться про відповідний законопроєкт №7371.

– Указ президента України, яким введено в дію рішення РНБО про примусове вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та його резидентів, не пізніше шестимісячного терміну після скасування або завершення воєнного стану в Україні підлягає затвердженню Верховною Радою України шляхом прийняття відповідного закону, – йдеться в документі.

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