Травень, 27 в 6:26

Білий дім має намір схвалити постачання Україні реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) великої дальності, оскільки це є головним запитом України.

Про це повідомляє CNN із посиланням на чиновників Білого дому.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що наші збройні сили найбільше потребують важких артилерійських систем. Він зазначив, що ситуація на східному фронті настільки жахлива, як кажуть люди, навіть гірша, ніж люди кажуть.

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РСЗВ для України просив і президент Володимир Зеленський.

За його словами, більше важкого озброєння допоможе відкинути російського ворога назад. Кулеба наголосив, що основне рішення за Вашингтоном.

CNN стало відомо, що адміністрація президента Джо Байдена готується збільшити кількість озброєнь, які вона пропонує Україні, надіславши передові ракетні системи великої дальності. Про відповідні поставки можуть оголосити вже не наступного тижня.

Системи озброєння, що виробляються в США, можуть запускати ракети на сотні кілометрів — набагато далі, ніж будь-яка із систем, які є в Україні, — що, на думку українців, може змінити правила гри в їхній війні проти Росії, зазначає CNN.

Ще одна система, яку запросила Україна, — це високомобільна артилерійська ракетна система, відома як HIMARS, легша колісна система, здатна стріляти багатьма з тих же типів боєприпасів, що й РСЗВ.

Адміністрація Байдена протягом кількох тижнів вагалася, чи варто відправляти системи на тлі побоювань, що Україна може використовувати системи для наступальних атак на території Росії.

Також є занепокоєння про те, чи не Росія розглядатиме відправлення важких озброєнь в Україну як провокацію, яка може спровокувати якийсь удар у відповідь проти США.

Вважається, що Україна вже завдала численних транскордонних ударів по інфраструктурі всередині Росії, але це українські офіційні особи не підтверджують та не спростовують.