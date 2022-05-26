Травень, 26 в 14:35

Україні потрібне озброєння, яке дасть змогу вражати російські війська на великій відстані.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Він подякував за уже надану міжнародну військову допомогу для України, але водночас наголосив, що зволікати з наданням нашій державі озброєння великої дальності не можна.

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– Водночас, ми дуже потребуємо зразків озброєння, які дадуть можливість уражати противника на великій відстані. І з цим не можна зволікати, адже ціна затримки вимірюється життями людей, які собою захистили світ від рашизму, – наголосив Залужний.

Він додав, що українським військовим важко, але вони мужньо боронять свою державу, а допомагає в цьому західне озброєння.

– Нам дуже важко, але ми стоїмо. Ми боремося за кожну ділянку фронту, за кожний населений пункт. Вибивати ворога з нашої землі нам допомагає західне озброєння і техніка, – повідомив Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ також оприлюднив відео застосування українськими воїнами нових гаубиць на фронті – на передових позиціях. Йдеться про американські гаубиці М777.

Українські захисники розповіли, що ця зброя є більш точною та простішою у використанні. Військовослужбовці наголошують, що артилерія та ракетні війська є головним засобом вогневого ураження ворожих позицій.

Як відомо, 23 травня в онлайн форматі відбулася зустріч міністрів оборони понад 40 країн світу щодо військової допомоги України (Рамштайн-2). За підсумками переговорів Данія погодилася надати Україні протикорабельні ракети Harpoon, а Чехія надає бойові гелікоптери, танки та ракетні системи.

Міністр оборони України Олексій Резніков анонсував й інші “приємні сюрпризи” для української армії, проте подробиць не озвучив.

Перед зустріччю президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна очікує на поставки сучасних реактивних систем залпового вогню (MLRS).

Джерело: Валерій Залужний

Фото: Генеральний штаб ЗСУ