У ЄС повідомили, коли розглянуть заявку на членство України

Травень, 31 в 17:40

Заявку на членство у Європейському Союзі України, Молдови та Грузії розглянуть у червні. Про це йдеться у висновках Європейської ради.

— Лідери ЄС взяли до відома підготовку висновків Комісії щодо заявки на членство України, Молдови та Грузії в ЄС і заявили, що повернуться до цього питання на червневому засіданні, – йдеться у повідомленні на офіційному сайті Євроради.

Наступне засідання Європейської ради заплановане на 23-24 червня.

Після повномасштабного вторгнення Росії Україна подала заявку на членство у Європейському Союзі. У середині травня повідомили, що Україна заповнила усі необхідні дані у запитальнику ЄС, і тепер Єврокомісія має підготувати висновок для Європейської ради за заявкою України в ЄС.

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Глава Європарламенту Роберта Мецола під час візиту до Києва пообіцяла, що Україна буде визнана кандидатом у члени ЄС та отримає допомогу на відновлення. Але останнім часом у ЄС почалися заяви, що Україна ще довго не зможе стати членом Євросоюзу, тому їй варто запропонувати якусь альтернативу.

Джерело: Єврорада