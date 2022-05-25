Травень, 24 в 22:39

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте висловив думку, що Україна навряд чи скоро отримає статус кандидата на вступ до Євросоюзу. В українському МЗС уже відреагували на цю заяву.

У понеділок, 23 травня, виступаючи в парламенті Нідерландів, Рютте назвав “не надто високою” ймовірність того, що Україна найближчим часом (у червні цього року) стане кандидатом у члени ЄС.

Він заявив, що Нідерланди “не за і не проти приєднання України, Молдови та Грузії” до ЄС.

Зараз дивляться

– Це все країни Європи. Усі вони мають можливість приєднатися. Тому, якщо вони відповідають вимогам, вони можуть стати членами, – зазначив Рютте.

Прем’єр Нідерландів повідомив, що надто багатьом країнам Євросоюзу начебто не подобається ідея швидкого надання статусу кандидата Україні. До того ж, за твердженням Рютте, це було б несправедливо щодо країн Західних Балкан, які набагато довше чекали на статус кандидата в члени ЄС.

За словами Рютте, одним із варіантів може бути надання Україні статусу потенційного кандидата на вступ до Євросоюзу. У такому випадку нашій державі повідомлять, скільки кроків їй ще потрібно зробити, щоб набути повноцінного статусу кандидата.

– Так уже було з Боснією. Це також допоможе гарантувати, що український уряд не буде демотивований, – повідомив Рютте.

За словами політика, до повномасштабного вторгнення російських військ Україна була “дуже далека” від статусу кандидата в члени Євросоюзу. Рютте додав, що це не виключає, що наша країна, зрештою, вступить до ЄС.

Декілька партій у нижній палаті парламенту Нідерландів закликали якнайшвидше надати Україні статус держави-кандидата на вступ до ЄС. Вони наполягають, що це насамперед політичний сигнал, який потрібно зробити вже зараз. Це такі партії, як D66, PvdA та GroenLinks (коаліційна політсила та дві опозиційні), з якими уряд Нідерландів часто намагається співпрацювати під час голосувань.

Партія VVD, яку очолює Рютте, поки що не хоче підтримувати статус кандидата для України.

Реакція українського МЗС

У вівторок, 24 травня, на заяву Рютте відреагували в Міністерстві закордонних справ України.

У заяві, оприлюдненій речником МЗС Олегом Ніколенком, наголошується, що прив’язувати надання Україні статусу кандидата в члени Євросоюзу до прогресу в євроінтеграції Західних Балкан несправедливо.

– Ми повністю підтримуємо європейську інтеграцію країн Західних Балкан, але кожна країна заслуговує на індивідуальний підхід, заснований на її власних чеснотах. Надання статусу кандидата для України та країн Західних Балкан не суперечить одне одному. Навпаки, це має бути комплементарний процес. Інтеграція України та Західних Балкан лише зробить ЄС сильнішим та більш процвітаючим, – зазначається в заяві.

В МЗС нагадали, що Україна зараз захищає європейські цінності, мир та безпеку всієї Європи ціною життів українців. Тож Євросоюзу слід продемонструвати солідарність з нашою державою не лише на словах, а й на ділі.

– Ми чуємо багато слів підтримки і захоплення мужністю українців, запевнення в приналежності до однієї європейської сім’ї. Настав момент істини: ЄС має продемонструвати солідарність з Україною не тільки на словах, але і на ділі. В інтересах Європи шукати рішення, а не відмовки, – йдеться в заяві.

Днями французький міністр у європейських справах Клеман Бон висловив думку, що вступ України до ЄС може тривати від 15 до 20 років. У відповідь на це в МЗС України зазначили, що Європі варто переосмислити своє ставлення до України та надати нашій державі статус кандидата вже в червні.

А президент Володимир Зеленський наголошував, що Україні не потрібні альтернативи статусу кандидата в члени ЄС. І якщо Євросоюз не надасть цей статус Україні, це стане черговим компромісом Європи з країною-агресором Росією.

Джерело: NL Times, de Volkskrant, Олег Ніколенко