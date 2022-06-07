Червень, 06 в 22:40

У понеділок, 6 червня, у Великій Британії не змогли оголосили вотум недовіри прем’єр-міністру Борису Джонсону.

Голосування з цього питання провів британський парламент.

За правилами, після оголошення парламентом вотуму недовіри Борису Джонсону довелось би скласти повноваження прем’єр-міністра Великої Британії.

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Щоб залишитися на посаді, Джонсону потрібно було заручитися підтримкою не менш як 50% усіх депутатів-консерваторів плюс один, усього – 180 осіб. Тепер Борис Джонсон отримав рік імунітету з цього питання і вотум не зможуть скликати протягом найближчих 12 місяців.

Чому Борису Джонсону хотіли оголосити про недовіру

Причиною спроби оголошення вотуму стало те, що у резиденції прем’єр-міністра Джонсона проходили вечірки у розпал пандемії коронавірусної інфекції, за що його жорстко розкритикувала громадськість.

Минулого разу попереднє голосування за вотум недовіри прем’єр-міністру проходило у британському парламенті при Терезі Мей, це був грудень 2018 року. Тоді Мей виграла, отримавши 200 голосів проти 117, проте все одно пішла у відставку за п’ять місяців.