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Дуда розпочав тур країнами ЄС, щоб переконати надати Україні статус кандидата

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Дуда і Зеленський
Фото: Верховна Рада

Президент Польщі Анджей Дуда у середу, 8 червня, розпочав серію візитів до Південної Європи, щоб переконати ці країни у підтримці швидшого надання Україні кандидата на членство до ЄС. Про це повідомляє канцелярія президента Польщі.

Візит Дуди планувався разом із президентом Словаччини Зузаною Чапутовою, але вона не зможе поїхати через позитивний тест на коронавірус.

Спершу Дуда відвідає Португалію та Італію. У середу і четвер заплановані зустрічі з президентом і прем’єр-міністром Португалії та президентом Італії в Бразі, Лісабоні та Римі. Окрім обговорення перспектив членства України в ЄС, Дуда планує обговорити в Португалії та Італії вивезення продовольства з України.

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– Ми поговоримо про те, як створити міжнародний тиск, щоб це (вивезення зерна, – Ред.) вдалося, і як подолати цю величезну проблему. Ми також поговоримо про статус України кандидата в ЄС, – сказав він.

Потім президент Польщі поїде до Бухареста, де в п’ятницю відбудеться саміт Бухарестської дев’ятки, східного флангу НАТО.

Голова Бюро міжнародної політики президента Якуб Кумоч наголосив, що візит є частиною кампанії на підтримку України, яку оголосили президенти Польщі та Словаччини під час нещодавньої зустрічі в Братиславі.

– Наші країни за підтримки Естонії, Литви та Латвії будуть переконувати надати Україні статус кандидата, – заявив він.

Голова президентського кабінету Павло Шрот зазначив, що “Україні потрібен ЄС, а ЄС потрібна Україна, це союз, який буде вигідним для обох сторін.”

Наприкінці травня Анджей Дуда заявив, що Польща готова офіційно стати гарантом безпеки України. За його словами, держава зобов’язана це зробити як країна-сусід.

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Джерело: Канцелярія президента Польщі

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